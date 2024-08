9-Tore-Wahnsinn, ein irres Spektakel! Raul Bucur mit Tripple Pack der Matchwinner

Spielberichte

In der 3. Runde der Burgenlandliga war der SC Bad Sauerbrunn Gastgeber für den SC/ESV Parndorf. Die Hausherren befinden sich zurzeit in einer guten Verfassung und mit einem weiteren Dreier könnten sie die Tabelle ein Stück höher klettern. Die Gäste benötigten dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. In einer hochklassigen Begegnung konnten die Gäste mit Glück und Können einen 4-Tore-Vorsprung über die Runden bringen und kommen der Tabellenspitze punktemäßig ziemlich nahe.

Turbulenter Beginn der Partie

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, Schiedsrichter Arif Erdem zeigte in der 3. Minute auf den Punkt, Elfmeter für die Gäste, aber Lukas Szabo scheiterte an Goalie Lukas Stifter und es blieb beim 0:0. Die Auswärtigen ließen sich aber durch den Fehlschuss nicht aus der Ruhe bringen und in der 9. Minute war es Raul Bucur, der nach einer zielgenauen Flanke von Christos Papadimitriou zur 1:0-Führung der Gäste einlochte. Auf den Geschmack gekommen, lief Raul Bucur alleine auf den Torwart der Heimischen zu und erzielte die 2:0-Führung. Mitte der ersten Halbzeit hatte Lukas Szabo eine hochkarätige Torchance, konnte aber das Leder nicht im Kasten der Heimischen unterbringen. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit auch ihre Tormöglichkeiten, aber Michal Kozak und Tomislav Ivanovic konnten diese nicht verwerten. Mit der 2:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Spannende Schlussphase

Kurz nach Wiederbeginn eine schöne Kombination über Szabo und Bucur und als Endabnehmer fungierte Florian Krutzler, der zum 3:0 einlochte. Nur sieben Minuten später war es wieder Bucur, der mit seinem dritten Treffer auf 4:0 erhöhte. Normalerweise wäre dieser Treffer die Entscheidung der Partie gewesen, hätte sich anschließend nicht ein gewisser Leichtsinn bei den Spielern der Gäste eingeschlichen, denn Michal Kozak blies mit seinem Treffer, nach einem sehenswerten Angriff der Heimischen, zum 1:4 zur Attacke und nur fünf Minuten später war es Benjamin Knessl, der nach einem Eckball den Abstand auf 2:4 verringerte. Als in der 90. Minute Sebastian Tisch den 3:4 Anschlusstreffer erzielte, war das Stadion am Kochen und die Hausherren stürmten mit Mann und Maus Richtung Parndorfer Tor, was zur Folge hatte, dass die Abwehr entblößt wurde, das nutze Florian Krutzler eiskalt aus und erzielte den 5:3-Endstand mit einem Schuss aus 50 Metern ins leere Tor.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war heute ein komisches Match, Parndorf war überlegen und wir konnten nicht an die Form der letzten Spiele anknüpfen. Aber meine Mannschaft hat Moral bewiesen und trotz des 0:4 -Rückstandes nicht aufgegeben und uns wäre fast ein Remis gelungen. Wir haben in den Schlussminuten mit allen Spielern gestürmt und leider das fünfte Gegentor eingefangen.“

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Wir haben in der ersten Halbzeit bomben-stark gespielt, und nach dem 4:0 in der zweiten Halbzeit haben alle gedacht, das Spiel ist nun gelaufen, aber dem war nicht so. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen, aber wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, denn einen 4:0-Vorsprung sollte man routiniert zu Ende spielen.“

