ASK Horitschon muss weiter auf zweiten Sieg warten: 2:2-Remis gegen kämpferische SpG Edelserpentin

Details Sonntag, 18. August 2024 11:08

Der ASK Horitschon empfing am Samstagnachmittag die SpG Edelserpentin zum Meisterschaftsspiel der 3. Runde in der Burgenlandliga. Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Frühform, die sie auch auf den Rasen bringen möchten. In einer spannenden Partie mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten trennte man sich schlussendlich mit einem 2:2-Remis.

Duell auf Augenhöhe

Es war ein munterer Beginn, was die beiden Mannschaften auf dem Rasen brachten; bereits nach fünf Minuten hatte Erik Csaba Burai die 1:0-Führung für die Heimischen vor den Füßen, aber er vergab diese hochkarätige Tormöglichkeit. Die Gäste machten es in der 20. Minute besser, als Milán Ángyán nach einem schönen Angriff vor dem Strafraum der Hausherren angespielt wurde und er zögerte nicht lange und versenkte das Leder im Kasten der Heimischen. Aber die Freude der Gäste währte nicht lange, denn postwendend schlugen die Heimischen zu. Ein Angriff von der Seite, das Spielgerät kommt zu Adam Bendeguz Horvath und sein flacher Schuss landete im langen Eck zum 1:1-Ausgleich. (21.) In der Folge gab es noch einige gefährliche Torannäherungen beider Mannschaften, aber es blieb bis zum Pausenpfiff bei dem 1:1-Remis.

Schlussoffensive der Hausherren

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste aus Edelserpentin den besseren Start, ein schöne Kombination über die Seite, eine zielgenaue Flanke von Stefan Adorjan erreichte Julian Schwarz und der lochte kompromisslos zur 2:1-Führung ein. Es gab weitere Torchancen für die Gäste, welche aber vergeben wurden. In der 59. Minute ist es Erik Csaba Burai, der nach einem gelungenen Angriff der Hausherren den 2:2-Ausgleich erzielte. Nun drehten die Hausherren auf und setzten den Sturmlauf auf das Tor der Auswärtigen fort, aber es reichte zu keinem weiteren Treffer, denn die Truppe von Trainer Michael Horvath verteidigte geschickt das Ergebnis und konnte einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten nach fünf Minuten eine sehr gute Torchance, die aber vergeben hatte. In der weiteren Folge waren wir überlegen, konnten aber unsere Torchancen nicht verwerten. Fakt ist, wir sind weiterhin ungeschlagen und stehen auf einem guten 6. Tabellenrang.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Es war meiner Meinung nach ein ausgeglichenes, offenes Match mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten. Das Remis kommt für mich nach den bisherigen Ergebnissen nicht überraschend, es war ein gerechtes Unentschieden.“

Details

