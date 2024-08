SK Pama nach Kantersieg ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 08:30

Der Überraschungs-Tabellenzweite SK Pama empfing den noch punktelosen ASK Klingenbach in der 3. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga. Die Vorzeichen standen eindeutig für einen Sieg der Hausherren, und diese wuchsen über sich hinaus und fertigten den Tabellenletzten mit 5:0 ab und übernahmen die Tabellenführung.

Früher Treffer der Hausherren

Es war ein kluger Schachzug von Obmann Dieter Steiner, diese Begegnung auf den Sonntag zu legen, denn an die 330 Zuschauer waren in das SK-Pama -Stadion gepilgert und haben ihr Kommen, sofern sie Fans der Hausherren waren, nicht bereut. Bereits in der 3. Minute klingelte es im Kasten der Gäste, ein zielgenauer Querpass von Edson Da Silva von der linken auf die rechte Seite und Oliver Reiter nimmt das Leder gekonnt an und versenkte es zur 1:0-Führung für die Hausherren. Aber die Gäste zeigten sich nicht geschockt und spielten munter drauflos, nur im letzten Drittel waren sie mit ihrem Latein am Ende und kamen nur vereinzelt in den Strafraum der Hausherren. In der 13. Minute dreht der Goalie der Heimischen einen Kopfball von Lucas Kroyer an die Latte, die Hausherren hatten in der 35. Minute einen Aluminiumtreffer von Juraj Czibula. Fünf Minuten später steuerte Lukas Stahleder allein auf das Gehäuse der Heimischen zu, konnte den Torwart der Heimischen, Niklas Groß, aber nicht überwinden. Im Anschluss an diese Szene begann das Unheil für die Auswärtigen in Form von Sebastian Toth: das 2:0 entstand aus einem Heber aus ca. 50 Meter, den er perfekt ausführte, fünf Minuten später bekam er einen Stanglpass von Edson Da Silva serviert, den er eiskalt zur 3:0-Führung verwandelte. Mit dem klaren 3:0-Vorsprung der Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Pama weiter im Vormarsch

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff machte Sebastian Toth seinen Triple-Pack perfekt, als er das 4:0 für die Hausherren erzielte. In der Folge nahmen die Hausherren den Fuß etwas vom Gaspedal, trotzdem gelang Marcel Szikonya in der 65. Minute nach einem Tohuwabohu im Strafraum der Gäste das 5:0. Bis zum Spielende gab es noch ein paar gefährliche Torannäherungen der Heimischen, welche aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Mit diesem deutlichen Sieg hievte sich der Liganeuling als einziger Verein ohne einen Punkteverlust an die Tabellenspitze der Burgenlandliga.

Stimmen zum Spiel

Dieter Steiner, Obmann SK Pama:

„Das war heute eine eindeutige Sache, die noch höher ausgehen konnte. Wir haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute beherrscht und verdient gewonnen. Momentan läuft alles super, die Mannschaft gewinnt und die Zuschauer strömen ins Stadion.“

Wolfgang Hatzl. Trainer ASK Klingenbach:

„Wir sind mit dem Plan in die Begegnung gegangen, die Defensive zu stabilisieren, dieses Vorhaben konnten wir nach drei Minuten ad acta legen. Es waren größtenteils individuelle Fehler, die uns die Gegentore beschert haben. Außerdem konnten wir vier verletzungsbedingte Ausfälle nicht kompensieren.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.