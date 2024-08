Klingenbach ergattert gegen Schattendorf Last-Minute-Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 10:43

Am Freitagabend empfing der noch punktelose ASK Klingenbach den SV Schattendorf zum Meisterschaftsspiel der 4. Runde in der Burgenlandliga. Für die Hausherren zählt nur ein Sieg, um sich aus der misslichen Lage zu befreien. In einem spannenden, aber nicht hochklassigen Spiel setzten sich schlussendlich die Hausherren mit einem Lucky-Punch durch und siegten mit 1:0 und konnten damit die rote Laterne weiterreichen.

Es begann mit einem offenen Schlagabtausch

Beide Mannschaften beschäftigten sich nicht mit dem Abtasten, sondern forcierten ihr Offensivspiel. In der 8. Minute die erste gefährliche Torraumszene für die Hausherren, als Lukas Stahleder von der Seite einen Stanglpass auf Marco Laubner spielte, der aber den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Mitte der ersten Halbzeit eine dreifache Chance für die Hausherren: Den Freistoß von Dejan Nesovic sowie der Kopfball von Dominik Adam wurde vom Torwart der Gäste, Alexander Bernhardt, sensationell gehalten, und ein Schuss von Marco Laubner wurde von einem Verteidiger der Auswärtigen abgeblockt. Zum Ende der ersten Halbzeit hatten die Gäste noch einige gute Konter-Chancen, welche sie aber nicht zu Ende gespielt haben. Somit wurde mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Die Hausherren mit einem Lucky-Punch

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es einen Treffer für Klingenbach von Ayoub Ben Ammar, dieser wurde aber wegen Abseits nicht anerkannt. Die Gäste waren in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit aktiver, konnten aber keine Treffer erzielen. In der 63. Minute konnte sich Goalie Bernhardt erneut auszeichnen, als er einen strammen Schuss von Ben Ammar aus dem Kreuzeck fischte. In der 86. Minute die Entscheidung, Franz Paul Jagschitz mit einem Lupfer auf Dominik Adam und der sorgte mit einem Seitfallzieher zum 1:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In Summe gesehen war es kein besonders gutes Spiel beider Mannschaften, wir waren das torgefährlichere Team und haben verdient gewonnen. Wir sind heute defensiv perfekt gestanden und konnten endlich ein Spiel ohne ein Gegentor beenden und haben unsere ersten drei Punkte der Saison geholt.“

Alexander Bernhard, Obmann SV Schattendorf:

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, aber wir waren in der ersten Spielhälfte die aktivere Mannschaft, hätten auch in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir spielerisch versucht, einen Treffer zu erzielen, Klingenbach hat es mit Standards versucht. Meiner Meinung nach wäre ein Remis der gerechte Ausgang der Partie gewesen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.