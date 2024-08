Zwei Burai-Tore: Horitschon gewinnt in Leithaprodersdorf mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 10:55

Am gestrigen Freitagabend trafen sich der SV Leithaprodersdorf und der ASK Horitschon zu Duell in der 4. Runde der Burgenlandliga. Beide Mannschaften sind gut in Form und können mit einem Sieg ihre Position im oberen Drittel der Tabelle festigen. Es entwickelte sich ein spannender Fight, indem die Gäste Chancenwucher betrieben und trotzdem mit einem 2:0-Sieg die LeithArena verlassen konnten.

Rasanter Beginn beider Mannschaften

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, nach 10 Sekunden tauchte Erik Csaba Burai vor dem Tor der Hausherren auf, konnte aber den Ball nicht im Tor unterbringen. In der 5. Minute hatten die Hausherren durch Levi Markhardt die Chance, in Führung zu gehen, aber sein Kopfball streicht über die Latte. In der Folge hatte Richard Amaechi Johnson und Burai gute Torchancen, ehe Burai in der 24. Minute nach einem Zuspiel von David Gräf das Leder gekonnt annahm und es kompromisslos zur 1:0-Führung in den Maschen des Gehäuses der Heimische versenkte. Bis zu Halbzeitpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Horitschon blieb überlegen

In der zweiten Halbzeit ging es weiter mit dem Auslassen von hochkarätigen Torchancen für die Gäste, Richard Amaechi Johnson und Martin Haller konnten das Leder einfach nicht im Kasten der Einheimischen unterbringen. In der 61. Minute war es wiederum Erik Csaba Burai, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 für die Auswärtigen erhöhte. Bis zum Schlusspfiff gab es noch einige Torannäherungen beider Mannschaften, die aber zu keiner Ergebnisveränderung führten.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

Wir waren heute stark dezimiert, von Beginn an fehlten drei Stammspieler, dazu kam die Verletzung Marcel Wölfer und diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren und den Qualitätsverlust hat sich dann schon bemerkbar gemacht. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, in der ersten Halbzeit haben wir gut mitgespielt und hätten mit Glück den Ausgleichstreffer erzielen können. Nach dem 0:2 waren wir nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen.

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Das heutige Spiel war nichts für schwache Nerven und für mein Herz, wir haben so viele Torchancen liegen lassen, normalerweise müssen wir mit 6:0 gewinnen. Schlussendlich haben wir mit 2:0 gewonnen, aber das Auslassen der vielen Torchancen hat nach dem Schlusspfiff für hitzige Debatten in der Mannschaft gesorgt. Fakt ist, wir sind weiterhin ungeschlagen und weiter auf dem Weg nach oben.“

