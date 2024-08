Torflaute: UFC Jennersdorf und SC Bad Sauerbrunn trennen sich torlos

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 11:04

Zwei Mannschaften, der UFC Jennersdorf und der SC Bad Sauerbrunn, welche in der letzten Runde ihre Spiele verloren haben, kreuzten am gestrigen Freitag in der 4. Runde der Burgenlandliga die Klingen. Die Hausherren waren bis 20 Minuten vor Spielende die dominierende Mannschaft, konnten aber aus einer Vielzahl an guten Torchancen keine Treffer erzielen. Der Kremser -Elf wäre in den Schlussminuten durch Michal Kozak fast noch der Lucky Punch geglückt.

Chancenarme erste Spielhälfte

Es entwickelte sich von Beginn an ein sehr kurzweiliges Aufeinandertreffen, mit einem guten Tempo und rassigen Zweikämpfen. Es waren die Hausherren, die den besseren Auftakt in dieser Begegnung verzeichneten und dabei insbesondere mit geradlinigem Kombinationsspiel überzeugten. Die Gäste konnten in den ersten 45 Minuten kaum eine Torchance lukrieren, dafür standen sie in der Defensive wie eine Mauer. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Begegnung nahm Fahrt auf

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Charakteristik dieser Partie, es gab mehrere Torchancen für die Heimischen, ab der 50. Minute scheiterte Simon Abutu Oduh und Jaka Vajda am Schlussmann der Gäste, in der 63. Minute knallte Vajda eine Granate an Aluminium. Der erste gefährliche Angriff der Gäste resultierte aus einem strammen Schuss von Lukas Kornholz, der Goalie der Heimischen, entschärfte das Geschoß mit einer Glanzparade. In der 87. Minute wäre fast die Fußballer-Weisheit zum Tragen gekommen; wer vorn keine Tore schießt, bekommt sie hinten, aber Michal Kozak vergab den Lucky-Punch für die Gäste; sein Schuss zischte ein paar Millimeter am Pfosten des Gehäuses der Heimischen vorbei. Schlussendlich trennten sich beide Mannschaften mit einem torlosen Remis.

Stimmen zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„Wir haben ein Chancenplus gehabt und hätten in Führung gehen müssen. Die Reaktion meiner Mannschaft habe ich gesehen, die war in Ordnung, leider ist uns kein Treffer gelungen. Es war ein temporeicher Kampf auf einem guten Landesliganiveau. Ein weiterer Punkt für den Klassenerhalt, das war unser primäres Ziel.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Jennersdorf war eine gute Mannschaft, ich habe keine Schwachstelle gesehen, als Aufsteiger tadellos unterwegs. Wir haben heute keinen Treffer zugelassen, aber wir haben auch nicht viele Torchancen lukriert. In den letzten 20 Minuten sind wir besser geworden, aber ich bin mit dem einen Punkt zufrieden.“

