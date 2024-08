Papadimitriou trifft doppelt: SC/ESV Parndorf siegt mit 4:0 gegen SV Mattersburg 2020

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 11:31

Das Match der Runde fand in Parndorf statt, als der Titelaspirant den Tabellendritten Mattersburg 2020 zum Meisterschaftsspiel der 4. Runde in der Burgenlandliga empfing. In einem spannenden Spiel, das durchweg von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt war, setzten sich die Gastgeber letztlich mit 4:0 durch. Der Matchwinner des Abends war Christos Papadimitriou, der zwei Treffer für die Nordburgenländer erzielte.

Rasanter Beginn beider Mannschaften

Es herrschte eine tolle Stimmung im Heidebodenstadion, über 900 Zuschauer wollten diesen Fight sehen und wurden von der ersten Minute an mit Torraumszenen verwöhnt. In der 3. Minute gab es einen Treffer der Gäste, aber das Tor von Sebastian Trenkmann wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Nur drei Minuten später das 1:0 für die Hausherren, ein Eckball kam in den Strafraum geflogen, ein allgemeines Durcheinander und Paulo Heimo Jani reagierte am schnellsten und versenke das Leder im Kasten der Gäste. Die Heimischen beherrschten weiterhin das Match und in der 17. Minute war es Christos Papadimitriou, der aus ca. 20 Meter Entfernung eine Granate loslässt; diese wurde noch abgefälscht, landete am linken Innenpfosten, um anschließend vom rechten Innenpfosten den Weg ins Tor der Auswärtigen zur 2:0-Führung zu finden. Fünf Minuten später tankte sich Goalgetter Raul Bucur in den Strafraum der Auswärtigen, ein Foulspiel von Alois Höller und Schiedsrichter Nikica Veselcic zeigte sofort auf den Punkt. Christos Papadimitriou ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty bombensicher zur 3:0-Führung der Gastgeber. In der Folge beruhigte sich das Match und es gab keine weiteren nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten. Mit der klaren 3:0-Führung der Einheimischen wurden die Seiten gewechselt.

Mattersburg wurde besser

In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste offensiver und kamen zu guten Einschussmöglichkeiten, aber Lukas Secco und Sebastian Trenkmann scheiterten im eins gegen eins Duell an Torwart Martin Kraus. Als Mattersburg in den Schlussminuten alles nach vorn warf, nutzen die Hausherren die Gelegenheit, mit einem Konter durch Raul Bucur den 4:0-Endstand zu erzielen.

Stimmen zum Spiel

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Mit dem Auftreten meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, wir haben dynamisch gespielt, die Räume genutzt und die nötigen Treffer erzielt. Es war ein schönes Spiel meiner Mannschaft und wir haben verdient gewonnen.“

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Im Großen und Ganzen haben wir uns die ersten drei Treffer durch Eigenfehler selbst geschossen und drei Tore in der Fremde aufzuholen ist schwierig und uns heute leider nicht gelungen. Dazu kam die schwere Verletzung von unserem Kapitän Lukas Grimmer, der wahrscheinlich für längere Zeit ausfallen wird.“

