SpG Edelserpentin grüßt nach dem Heimsieg gegen Pama von der Tabellenspitze

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 08:58

In der vierten Runde der Burgenlandliga traf am Samstagnachmittag die SpG Edelserpentin auf den SK Pama. Die Ausgangslage war sonnenklar, wer heute gewinnt, setzt sich an die Tabellenspitze der Liga. In einem spannenden Spiel, das durchweg von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt war, setzten sich die Hausherren mit einem 2:0-Sieg durch.

Einseitige erste Halbzeit

Das Spiel begann so, wie es die Fans von Edelserpentin erwartet haben, es wurde munter darauf losgespielt und eine Menge an Torchancen lukriert. Milán Ángyán, Attila Krán und Julian Schwarz ließen eine Menge an guten Tormöglichkeiten liegen. In der 24. Minute war es dann so weit, Kevin Strohmeyer setzte sich an der Seite kraftvoll bis an die Grundlinie durch und seine zielgenaue Hereingabe fand in Julian Schwarz einen dankbaren Abnehmer und der hatte keine Mühe, das Leder im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung unterzubringen. Die Auswärtigen hatten auch einige Torannäherungen, kamen aber zu keinem erfolgreichen Abschluss. Somit wurden mit der 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Pama hatte mehr Ballbesitz

Die zweite Halbzeit begann mit einer Angriffswelle der Hausherren und in der 54. Minute hatte der zuvor eingewechselte Bastian Woppel auf 2:0 für die Heimischen erhöht. Wieder war Kevin Strohmeyer der Ausgangspunkt, der sich nach einem Pass in die Tiefe in den Strafraum der Gäste durchkämpfte, anstatt selbst zu schießen, wollte er das Leder zu Julian Schwarz weiterleiten; aber das Spielgerät wurde von der Verteidigung der Gäste in den Corner abgewehrt. Der daraus entstandene Eckball kam zum Torschützen und der schoss das Leder kompromisslos in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Bis zum Spielende gab es keine weiteren Treffer und nach der 2:0-Führung hat Trainer Michael Horvath den jungen Nachwuchsspielern ermöglicht, Kampfmannschaftsluft zu schnuppern.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„In der ersten Halbzeit ging das Spiel nur in eine Richtung, nämlich in die des Gehäuses der Gäste. Wir haben viele Torchancen heraus gespielt, aber unsere Effizienz von dem Tor von Pama war miserabel. Schlussendlich haben wir verdient gewonnen und sind unverhofft an der Tabellenspitze gelandet.“

Dieter Steiner, Obmann SK Pama:

„Meiner Meinung nach hat Edelserpentin es optimal gemacht, die haben von hinten heraus gespielt und sind mit Konter des Öfteren vor unserem Tor aufgetaucht. Wir haben in der ersten Halbzeit kaum Torchancen gehabt und die waren nicht zwingend. Heute war ein Tag, an dem uns nicht viel gelungen ist. Wir haben zwar mehr Ballbesitz gehabt, konnten daraus aber keinen Nutzen ziehen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.