Zweiter Saisonsieg! USV Halbturn zwingt Draßburg in die Knie

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 09:08

Samstagnachmittag kam es in der vierten Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen USV Halbturn und dem ASV Draßburg. Die Hausherren konnten in einem spannenden und hart umkämpften Spiel ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Rastislav Kruzliak erzielte das entscheidende Tor, das den Gastgebern den wichtigen Sieg bescherte.

Halbturn mit defensivem Auftritt

Die Partie begann mit einem munteren Start der Draßburger, als die Gäste sofort den Vorwärtsgang einlegten und sie erspielten sich eine optische Überlegenheit, diese konnten jedoch in keinen zählbaren Erfolg umgemünzt werden Die Hausherren standen sehr tief und ließen die Gäste das Spiel machen. Die erste wirkliche Torchance hatten die Hausherren in der 34. Minute, als ein Angriff auf der Seite von Tobias Franz Hoffmann mit einem Pass zu Lukas Burian seine Fortsetzung fand, sein Stanglpass kam in die Mitte, ein Verteidiger der Gäste fabrizierte ein Luftloch und der Nutznießer war Rastislav Kruzliak, der ohne Mühe die 1:0-Führung erzielte. Bis zum Halbzeitpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Schiedsrichter Christian Heiner brachte Farbe ins Spiel

In der zweiten Halbzeit kam durch die vielen Unterbrechungen kein richtiger Spielfluss zustande. In der 64. Minute wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits nicht gegeben, nur zwei Minuten später wachelte der Linienrichter mit der Fahne bei einem weiteren Treffer der Auswärtigen wieder Abseits. Dass Spieler der Draßburger diese Entscheidungen reklamierten, war zu erwarten und mit ein wenig Fingerspitzengefühl hätte Schiedsrichter Christian Heiner nicht die Gelb-Rote Karte für Roman Bobak zücken müssen. Die zweite Gelb-Rote Karte sah in den Schlussminuten der Halbturner Sektionsleiter Werner Hoffmann wegen einer Unsportlichkeit. Trotz der numerischen Schwächung hatten die Gäste in der Folge mehr Ballbesitz, aber ein Treffer gelang der Truppe von Trainer Michael Schmidt nicht mehr, sodass sich die Hausherren über einen knappen, aber glücklichen 1:0 Erfolg freuen konnten.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„In der ersten Halbzeit hat Draßburg mehr vom Spiel gehabt, aber keine effektive Torchance herausgespielt. Durch einen Fehler in der Abwehr der Gäste sind wir zum 1:0 Führungstreffer gekommen. Wir haben heute etliche junge Nachwuchsspieler in der Kampfmannschaft gehabt und es war eine Freude, denen bei ihrem engagierten Auftreten zuzuschauen.“

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

„Es war kein gutes Spiel meiner Mannschaft, Halbturn ist sehr tief gestanden und dafür haben wir keine Mittel gefunden, den Abwehrblock zu durchbrechen. Wir haben zu wenig Bewegung im Spiel gehabt und aus unseren Tormöglichkeiten keinen Treffer lukriert. Wir sind Aufgrund Fehlentscheidungen des Schiedsrichterteams leider als Verlierer vom Platz gegangen.“

