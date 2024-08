ASK Kohfidisch setzt sich dank Csencsits -Doppelpack im Südderby gegen Pinkafeld durch

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 09:23

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 4. Runde der Burgenlandliga entschied der ASK Kohfidisch im Match gegen SC Pinkafeld mit einem verdienten 3:2-Sieg für sich. In einem packenden Spiel mit vielen Höhepunkten konnte die Nemeth-Truppe vor heimischem Publikum überzeugen und sich letztlich souverän durchsetzen.

Die Hausherren dominierten die erste Halbzeit

Die Hausherren kamen voller Elan aus der Kabine und setzten die Gäste sofort unter Druck. Daher war es nicht verwunderlich, dass es bereit in der 5. Minute den ersten Treffer der Hausherren gab. Ein wohltemperierter Eckball von Julian Binder kommt in den Strafraum der Gäste geflogen, Florian Csencsits ist zur Stelle und erzielt per Kopf die 1:0-Führung der Hausherren. Diese Aktion verpasste ihm ein Cut auf dem Kopf, welches mit Pflaster abgedeckt wurde. Die Heimischen dominierten weiterhin das Spielgeschehen und hatten in der 21. Minute Pech, als ein Schuss nur an das Aluminium ging. In der 30. Minute war es wieder Florian Csencsits, der die 2:0 Führung nach einem Eckball mit dem Kopf erzielte. Nach dem zweiten Kopfball begann die Wunde von Csencsits stark zu bluten, was die Folge hatte, dass er ausgewechselt wurde. In der 45. Minute bekamen die Auswärtigen einen Handelfmeter zugesprochen, den Al Mahic souverän zum 2:1 Pausenstand verwandelte.

Pinkafeld wurde aktiver

Nach dem Wiederanpfiff nahmen die Gäste das Heft in die Hand und kamen in der 54. Minute durch Leon Lacic-Klaric zum 2:2 Ausgleichstreffer. Nun war es bis zur 70. Minute ein offener Schlagabtausch, ehe Tim Schreiber mit einem sehenswerten Fallrückzieher die Hausherren mit 3:2 in Führung brachte. Anschließend konnten die Hausherren den Sieg mit Routine und Geschick über die Runden bringen.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir haben in den ersten 40 Minuten einen ausgezeichneten Fußball gespielt, da hat Pinkafeld keinen Zugriff bekommen und wir sind mit 2:0 in Führung gegangen. Wenn man das Spiel im Ganzen betrachtet, sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Mit einem Sieg und zwei Auswärts-Remis sind wir gut in der Liga unterwegs.“

Rainer Pein, Trainer SC Pinkafeld:

„Kohfidisch war besser und aggressiver, wir hatten in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf das Spiel. Glücklicherweise bekamen wir kurz vor dem Pausenpfiff einen Handelfmeter zugesprochen und auf 1:2 verkürzt. In der Pause habe ich meiner Mannschaft gesagt, es muss mehr Bewegung ins Spiel kommen und sie ist dann gut in die zweite Halbzeit gekommen. Nach dem erneuten Rückstand in der 70. Minute ist meinen Spielern etwas die Kraft ausgegangen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.