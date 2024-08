Draßburg gewinnt Kroaten-Derby

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 09:06

In der fünften Runde der Burgenlandliga am Freitagabend hatte der ASV Draßburg den ASK Klingenbach zu Gast. Ein brisantes Duell, die Hausherren hatten noch keinen Punkt auf eigenem Rasen erspielt, die Gäste waren in der Fremde noch punktelos. In einer Begegnung mit leichten Vorteilen für die Hausherren sicherte sich Draßburg den ersten Sieg der Saison auf heimischen Rasen.

Frühes Tor der Hausherren

Das Spiel begann ohne lange Vorlaufzeit, sofort spielten beide Mannschaften munter drauflos und die Hausherren konnten bereits in der 6. Minute einen Treffer bejubeln; als es einen gelungenen Angriff auf der Seite gab, ein zielgenauer Stanglpass erreichte Damjan Skoric und der ließ sich die Chance auf den Führungstreffer nicht entgehen und erzielte das 1:0 für die Hausherren. Im Anschluss daran verloren die Hausherren unerklärlicherweise den Faden und die Gäste kamen besser ins Spiel, waren aggressiver in den Zweikämpfen und spielten sich einige Torchancen heraus. Ayoub Ben Ammar hatte für die Gäste den 1:1-Ausgleich vor den Füßen, aber Goalie Foroutan Bagherian Rafsanjanipour konnte den Volleyschuss entschärfen. In der weiteren Folge hatten Dejan Nesovic und Maximilian Mad noch gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In den letzten zehn Minuten vor dem Pausenpfiff kamen die Hausherren wieder besser ins Spiel und lukrierten einige gute Tormöglichkeiten, ohne einen weiteren Treffer zu erzielen. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Konter der Hausherren entschied das Match

In den Anfangsminuten der zweiten Spielhälfte neutralisierten sich beide Teams, es gab keine zwingenden Torchancen. In der 64. Minute ein klassischer Konter der Hausherren, von der eigenen Strafraumgrenze mit zwei Pässen vor das Tor der Gäste und Patrick Mijatovic schloss diesen Angriff mit seinem Treffer zum 2:0 erfolgreich ab. Nach diesem Treffer wurde das Derby etwas ruppiger, es kam Härte ins Spiel, wodurch es aufgrund der vielen Unterbrechungen zu keinen weiteren sehenswerten Kombinationen kam. Kurz vor Spielende ermöglichte Trainer Michael Schmidt zwei fünfzehnjährigen Draßburger Nachwuchsspielern, Uros Mladenovic und Dennys Budean, erstmals in der Kampfmannschaft zu spielen.

Stimmen zum Spiel

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

Es war das erwartet schwere Spiel und ich bin überzeugt, dass wir nach 90 Minuten als verdienter Sieger von Platz gegangen sind. Wir haben das Spiel so begonnen, wie wir uns es vorgenommen haben und meine Mannschaft hat eine adäquate Leistung gezeigt.

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

Wir haben heute das Spiel, ohne die Leistung von Draßburg zu schmälern, wegen eigenem Unvermögen und Ungeschicklichkeit verloren. Außerdem fehlte uns die Effizienz vor dem gegnerischen Tor, wir haben unsere echten Chancen nicht genutzt und das Ergebnis ist eine 0:2-Niederlage.

