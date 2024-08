Sankt Margarethen feiert verdienten Heimsieg in Unterzahl gegen Kohfidisch

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 09:30

Im Rahmen der 5. Runde der Burgenlandliga duellierten sich am Freitagabend im Greabochstadion der SV Sankt Margarethen und der ASK Kohfidisch vor einer Kulisse von rund 300 Zusehern. Beide Vereine sind im unteren Tabellenmittelfeld positioniert und möchten ihr Punktekonto aufstocken. In einem ziemlich einseitigen Match waren die Stürmer der Hausherren vor dem gegnerischen Tor effizienter und konnten einen 2:0-Sieg ihrem Konto gutschreiben.

Früher vergeben Elfmeter

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, bereits in der 2. Minute bekamen die Hausherren von Schiedsrichter Naim Maxharri einen Elfmeter zugesprochen, der Elfmeterschütze vom Dienst, Thomas Jusits, scheiterte an Goalie Nico Toth und es blieb beim 0:0-Remis. In der Folge gab es einen Lattentreffer von Ernest Grvala, aber ein Treffer der überlegenen Hausherren wollte nicht fallen. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es ein Gerangel mehrerer Spieler auf dem Spielfeld, das Ergebnis für diese Auseinandersetzung; glatt Rot gab es für Moaz Abd El Rehim und Gelb für Gergö Fönyedi, beide Sankt Margarethen, und Gelb für Tim Schreiber, Kohfidisch. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt spielerisch nicht viel zu sehen, sodass mit dem torlosen Remis wurden Seiten gewechselt.

Die Hauherren machten den Sack zu

Trotz des numerischen Vorteils konnten die Gäste keine Überlegenheit erspielen, denn die Hausherren blieben weiter am Drücker. In der 54. Minute war es dann so weit, ein Abpraller kommt zu Lukas Wenninger und der fackelte nicht lange herum und sein trockener Schuss landete in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Im weiteren Verlauf der Begegnung traf Justin Strodl, Sankt Margarethen nur das Aluminium, einen Heber von Patrick Mühler, Kohfidisch, konnte der Torwart an die Querlatte lenken. In der 70. Minute die Chance für den Ausgleich, Elfmeter für Kohfidisch, aber Julian Binder jagte das Leder in den Nachthimmel von Sankt Margarethen, so blieb es weiterhin bei der knappen Führung der Heimischen. Den Sack zu machte in der 84. Minute Justin Strodl, der nach einem Superzuspiel vom gerade zuvor eingewechselten Milos Jovanovic allein auf den Kasten der Auswärtigen zulief und eiskalt zum 2:0 einlochte. Kurz vor Spielende traf Milos Jovanovic nur die Latte, es blieb beim hochverdienten 2:0-Erfolg der Gastgeber.

Stimmen zum Spiel:

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Mein Statement in Kurzfassung: Drei Lattenschüsse, zwei verschossene Elfmeter und ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Schließlich ein klaren 2:0-Sieg in Unterzahl, Kohfidisch hatte außer dem Penalty keine Torchance vorzuweisen. Meine Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gezeigt und hätte höher gewinnen können“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Sankt Margarethen ist perfekt in die Partie gestartet, hat uns unter Druck gesetzt. Nach einer Zeit sind wir besser ins Spiel gekommen, ohne Torchancen zu lukrieren. In der zweiten Halbzeit haben es die Hausherren mit langen Bällen versucht und sind zum Erfolg gekommen. Mit dem verschossenen Elfmeter haben wir die Chance auf ein Remis vergeben.“

