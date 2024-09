Blaufränkisch-Derby ging eindeutig an Deutschkreutz

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:09

Eine interessante Begegnung konnten die Zuseher in Horitschon erwarten, wenn der FC Deutschkreutz zum Blaufränkisch-Derby in der 5. Runde der Burgenlandliga beim ASK antritt. Die Gäste warteten noch immer sehnsüchtig auf den ersten Dreier und sie zeigten von Beginn an, dass sie nicht gewillt sind, die Punkte freiwillig in Horitschon abzugeben und ließen in der zweiten Halbzeit keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen wird.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Über 700 Zuschauer sind in das Horitschoner Stadion gepilgert, um trotz der 34 Grad dieses Blaufränkisch-Derby zu verfolgen. Es entwickelte sich ein spannendes Match, indem die Hausherren in den ersten zehn Minuten tonangebend waren. Aber je länger das Spiel fortgeschritten war, umso besser kamen die Gäste ins Spiel, sie gingen keine Zweikämpfe aus dem Weg und erzielten in der 41. Minute durch Goalgetter Noel Kustor, der einen Torwartfehler eiskalt ausnutzte und zur 1:0-Führung einlochte. In der Folge hatte die Fennes-Truppe noch zwei Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine, der aber zusehends verflachte, sodass die Gäste wieder die Oberhand hatten und wiederum durch Noel Kustor, der nach einer schönen Kombination von Mathias Hänsler auf Christian Stutzenstein, der bediente den Goalgetter und der bedankte sich mit dem 2:0. Nach diesem Treffer war die Partie gelaufen und Máté Schmaler erhöhte in der 81. Minute zum 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Bis auf die ersten 10 Minuten sind wir nicht ins Spiel gekommen, sind nicht in die Zweikämpfe gegangen, dann passiert einem so etwas. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine optische Überlegenheit, konnten daraus aber keinen Treffer erzielen. Nach dem 0:2 war das Spiel gelaufen, ich kann Deutschkreutz für die gezeigte Leistung nur gratulieren.“

Rene Strobl, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„Absolut verdienter Sieg. Wir haben die ersten 20 Zweikämpfe und dann das Spiel gewonnen. Bei 34° war das eine überragende Leistung meiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit hätten wir schon höher führen können und haben in der 2. Halbzeit das Versäumte nachgeholt. Wir waren heute einfach besser und haben verdient 3:0 gewonnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.