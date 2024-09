Knapper 1:0-Sieg für Parndorf in Pinkafeld

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:20

In der fünften Runde der Burgenlandliga am späten Samstagnachmittag hatte der SC Pinkafeld den Tabellenzweiten SC/ESV Parndorf in der Autohaus Frieszl Arena zu Gast. Die Nordburgenländer sind auf einem Flow und möchten mit einem Sieg die Tabellenspitze erklimmen. Bescheidener sind die Ansprüche der Hausherren, endlich den zweiten Sieg der Saison zu realisieren. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, das lange Zeit auf der Messers-Schneide stand und schlussendlich Parndorf für sich entscheiden konnte.

Pinkafeld vergibt Elfmeter

In den ersten 10 Minuten haben beide Mannschaften einige Halbchancen vorgefunden. Die Hausherren hatten eine Strafraumszene mit Leon Lacic-Klaric, der aber nicht so richtig an den Ball kam, sodass Martin Kraus im Kasten der Parndorfer die Situation entschärfen konnte. In der 20. Minute gab es Elfmeter für die Hausherren, als Al Mahic im Strafraum der Gäste gefoult wurde. Schiedsrichter Fatih Tekeli zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte tritt selbst an und jagt den Ball weit über das Gästetor hinaus. Anscheinend dürfte er beim Schuss ausgerutscht sein, denn so kann man einen Elfmeter normalerweise gar nicht schießen. In der 39. Minute gibt es einen Penalty für die Gäste nach einem Foul an Fabian Szabo. Tilen Mlakar tritt an und lässt Andi Diridl im Kasten der Einheimischen keine Chance zur Abwehr und es steht 1:0 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Leichtes Chancenplus der Gäste

In der zweiten Spielhälfte lukrierten beide Mannschaften einige Torchancen, welche aber nicht verwertet werden konnten. In der 61.Minute hatten die auffälligsten Parndorfer Offensivspieler Florian Krutzler und Raul Bucur eine Doppelchance. Letzterer setzt dabei den Ball aus spitzem Winkel über das Tor der Heimischen. In der 68. Minute verhinderte Torwart Martin Kraus die Chance zum Ausgleich für die Gastgeber, Torwart Martin Kraus verhindert den Treffer als Al Mahic bedrängt von zwei Parndorfer Spielern den Ball im Gästestrafraum behaupten kann, seinen Schuss wehrt dann Kraus zur Ecke ab. Nur zwei Minuten später zeichnete sich Torwart Andi Diridl im eins gegen eins Duell aus, als er Simon Buliga am Elfmeterpunkt den Ball gekonnt abnahm. In der 85. Minute die Riesenchance für die Pein-Truppe zum Ausgleich, ein Kopfball springt von der Latte zurück ins Spielfeld, damit war die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer vergeben.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer SC Pinkafeld:

„Parndorf hatte mehr Ballbesitz, wir waren im Umschalten immer gefährlich. Leider war das Glück heute nicht auf unserer Seite, ein verschossener Elfmeter und ein Lattentreffer kurz vor dem Spielende hätten leicht zu einem Remis führen müssen. Leider stehen wir trotz eines guten kämpferischen Auftritts meiner Mannschaft mit leeren Händen da.“

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir haben etliche gute Torchancen vergeben und wenn man oben steht, hat man auch das entsprechende Glück; denn ein Lattentreffer der Pinkafelder zum Spielende hätte auch zu einem Remis führen können. So haben wir wieder zu null gespielt und ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.