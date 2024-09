Schattendorf schießt Tabellenführer Edelserpentin mit 5:1 aus dem Grenzstadion

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:28

In der fünften Runde der Burgenlandliga am Samstagnachmittag hatte der SV Schattendorf den Tabellenführer SpG Edelserpentin zu Gast. Die Gäste haben bislang noch kein Auswärtsspiel verloren, die Hausherren auf eigener Anlage noch keinen Punkt geholt. In einer bis zur Roten Karte für Edelserpentin spannenden Begegnung wuchsen die Hausherren über sich hinaus und fertigten den Tabellenführer mit 5:1 ab.

Verdiente 2:0-Pausenführung für die Heimischen

Nach einem kurzen Abtasten übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und kamen mit ihren schnellen Flügelspielern gefährlich vor das Tor der Gäste. So fiel auch das 1:0 in der 14. Minute; ein Stanglpass von Raphael Federer erreichte Florian Schusser und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Leder zur 1:0-Führung in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Trotz der Überlegenheit der Heimischen mussten die Anhänger der Hausherren bis zur 45. Minute warten, ehe Florian Schusser den 2:0-Pausenstand fixierte.

Drei Tore innerhalb von zehn Minuten

Voller Elan kamen die Gäste aus der Kabine und erzielten in der 49. Minute den 1:2-Anschlusstreffer, als Stefan Adorjan mit einem Lupfer den Torwart der Hausherren, Alexander Bernhardt, bezwingen konnte. Nur fünf Minuten später eine Glanztat von Bernhardt, der kratze das Leder von der Torlinie, das hätte der Ausgleich für die Gäste sein können. In der 66. Minute verloren die Gäste Kevin Strohmeyer mit der Gelb-Roten Karte. Das dürfte das Signal für die Hausherren gewesen sein, denn innerhalb von zehn Minuten erledigten sie die SpG Edelserpentin. Den Anfang machte Luca Binder in der 68. Minute, der nach einem Getümmel im Strafraum der Auswärtigen das Leder zur 3:1-Führung über die Torlinie schob. Nur sieben Minuten später war es wiederum Luca Binder, der mit einem satten Volley das Leder im langen Kreuzeck des Kastens der Gäste zum 4:1 versenkte. An diesem Torreigen beteiligte sich auch Mate Szalka, der mit seinem Treffer den 5:1-Endstand fixierte. Mit dieser bemerkenswerten Leistung konnte die Serdar-Truppe den ersten Heimsieg der Saison realisieren.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Wir waren in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft und haben mit unseren Umschaltmomenten auf die Flügel gute Torchancen her ausgespielt. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit den Sack schließen müssen. Ich muss heute ein großes Kompliment der Mannschaft und dem Trainer-Team machen, sie haben heute das Team optimal eingestellt und die körperliche Verfassung war Top.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir sind schlecht in die Begegnung gestartet, haben fast keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. In der zweiten Halbzeit wäre uns fast der Ausgleich gelungen, aber der Spielverlauf war gegen uns. Im Großen und Ganzen gesehen war es eine verdiente Niederlage.“

