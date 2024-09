Mattersburg gewann das Aufsteigerderby knapp mit 1:0

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Aufsteiger in die Burgenlandliga zwischen dem SV Mattersburg 2020 und dem UFC Jennersdorf endete die Partie mit einem knappen 1:0-Sieg der Heimischen. In einem rasanten Duell erkämpft sich Mattersburg den Sieg, der bei einer besseren Chancenauswertung weitaus höher hätte ausfallen müssen. Die Kühbauer-Truppe behält nach diesem starken Auftritt weiterhin den Kontakt zur Tabellenspitze. Das Spiel lockte an die 600 Zuschauer an und bot den Fußballfans eine Mischung aus vielen Torchancen, einem Treffer und zeitweise einem offenen Schlagabtausch.

Die Hausherren waren klar überlegen

In den ersten 20 Minuten dominierten die Hausherren das Geschehen auf dem Rasen und lukrierten einige gute Torchancen, welche aber nicht verwertet wurden. Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel und beschränkten sich auf Defensivarbeiten. Der MattersburgerTobias Stöger ließ in der ersten Halbzeit eine große Torchance liegen. In der 40.-Minute hatten die Gäste eine hochkarätige Torchance; nach einem Fehler in der Abwehrreihe der Hausherren kam Simon Abutu Oduh vollkommen frei stehend vor dem leeren Kasten der Heimischen zum Schuss und setzte den Ball am Pfosten vorbei ins Toraus. Diese Szene hat anscheinend die Heimischen wachgerüttelt, denn in der 45. Minute, nach einem schönen Pass von Lukas Secco überlupfte Sebastian Trenkmann den Tormann der Jennersdorfer und bringt somit den MSV kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Ein äußerst günstiger Zeitpunkt für die Gastgeber. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und gestalteten das Match offener. Bei den Hausherren hatten Philip Knotzer und Lukas Secco gute Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. In der 67. Minute ging Julian Resch zu robust in einen Zweikampf und durfte anschließend mit der glatt Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen. Der Spieler des Tages war heute Adnan Garib. Der Mittelfeldspieler mit der Nummer 6 überzeugte heute auf einer ungewohnten Position (Innenverteidiger) mit einigen Rettungsaktionen und einem starken Zweikampfverhalten.

Stimmen zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020

„Im Grunde war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, aber wir haben ein Problem, wir erspielen uns eine große Anzahl an Torchancen, aber beim Abschluss tun wir uns sehr schwer und lassen sie liegen.“

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„In der ersten Halbzeit war Mattersburg deutlich besser. In der Pause habe ich etwas vom System umgestellt, wir kamen besser ins Spiel und dann kam in der 67. Minute die glatt Rote Karte für Julian Resch. Trotz der numerischen Schwächung konnten wir das Match bis zum Spielende offen gestalten.“

