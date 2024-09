Lucky Punch verhalf SK Pama zum Heimsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:52

In der fünften Runde der Burgenlandliga am Samstagnachmittag hatte der SK Pama den SV Leithaprodersdorf zu Gast. Die Hausherren sind sensationell in diese Saison gestartet und sind auf dem dritten Tabellenplatz positioniert. In einem offenen Fight hatten die Hausherren dank einiger fragwürdigen Entscheidungen von Schiedsrichter Gökhan Orhan das Glück auf ihrer Seite und konnten den vierten Sieg in der noch jungen Saison eintüten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit offenem Visier, mit Torchancen auf beiden Seiten. In der 21. Minute die Szene, welche Trainer Mario Santner nicht verstanden hat. Christian Ehrnhofer begeht im Strafraum ein Foulspiel, dafür gibt es einen Penalty, aber dass der Verursacher dann noch die Rote Karte bekommt, ist unverständlich, denn eine Doppelbestrafung gibt es nicht mehr. Den Elfmeter verwandelte Kapitän David Pototschnig souverän zur 1:0-Führung. Trotz der numerischen Schwächung wurden die Gäste immer stärker und beherrschten das Spielgeschehen auf dem Rasen, konnten aber ihre Torchancen nicht nutzen. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Pama mit dem Lucky Punch

In der zweiten Halbzeit hatten die Auswärtigen eine optische Überlegenheit, kamen auch zu Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Auch für die Gastgeber wurden zwei hochkarätige Torchancen von Sebastian Toth vergeben. Für den Treffer der Gäste musste eine Standardsituation herhalten; nach einem Freistoß kam die Flanke in den Strafraum der Hausherren geflogen, es gab einige Kopfballstafetten und der gerade zuvor eingewechselte Samuel Buchner besorgte mit dem Kopf den 1:1-Ausgleich. Als alle Zuschauer und Spieler mit einem Remis gerechnet hatten, war es Timotej Toth, der mit seinem Lucky Punch in der 89. Minute den 2:1-Endstand fixierte. Auf dem Weg in die Kabine bekam Trainer Mario Santner vom Schiedsrichter Gökhan Orhan noch die Rote Karte gezeigt.

Stimmen zum Spiel

Dieter Steiner, Obmann SK Pama:

„Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, mit Torchancen auf beiden Seiten. Meiner Meinung nach wäre ein X der gerechte Ausgang gewesen, aber so konnten wir den vierten Sieg in dieser Saison einfahren.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Für mich war die heutige Schiedsrichterleistung ein Skandal. Man wird durch nicht nachvollziehbare Entscheidungen um den Lohn einer Woche harten Trainings gebracht. Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwürfe machen, gegen falsche Schiedsrichterentscheidungen kann man sich nicht wehren.“

