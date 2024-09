Bad Sauerbrunn und Halbturn trennen sich mit einem 1:1-Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 11:07

In der fünften Runde der Burgenlandliga stand am Samstagnachmittag unter anderem das Duell zwischen dem SC Bad Sauerbrunn und dem USV Halbturn auf dem Programm. Beide Mannschaften sind direkte Tabellennachbarn und könnten mit einem Sieg im Ranking nach oben wandern. In einem kampfbetonten Spiel, das von beiden Mannschaften mit vollem Einsatz geführt wurde, trennten sich die Kontrahenten mit einem gerechten 1:1-Remis

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach einem 15-minütigen Abtasten beider Mannschaften nahm das Spiel nun Fahrt auf und es gab einige gefährliche Torannäherungen, die meisten Schüsse gingen aber über die Tore beider Mannschaften. In der 34. Minute eine Schrecksekunde für die Heimischen, Goalgetter Michal Kozak musste verletzt das Spielfeld verlassen. Bei den Gästen gab es auch keine zwingenden Torchancen, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Torwart Lukas Stifter rettet Bad Sauerbrunn einen Punkt

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine und lukrierten einige gute Torchancen. Tomislav Ivanovic scheiterte mit einem Schuss ins kurze Eck, nach einem Eckball hat Thomas Piermayr das Leder nicht richtig getroffen. In der 51. Minute war es dann so weit, Sebastian Pojer startete ein Tempodribbling im Mittelfeld, sein Pass erreicht Mario Cerny und der leitete das Spielgerät weiter an Tomislav Ivanovic und der fackelte nicht lange herum und lochte zur 1:0-Führung der Hausherren ein. Nur drei Minuten später konnte der Goalie der Gäste, Rene Summer, eine Granate von Lukas Kornholz mit den Fingerspitzen über die Querlatte lenken. In der 55. Minute tankte sich Lukas Burian auf der Seite durch, sein Pass erreichte Ivan Hlushko und der knallte das Leder in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zum 1:1-Ausgleich. In der 67. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter von Schiedsrichter Nevrez Cetine zugesprochen, Ivan Hlushko läuft an und Teufelskerl Lukas Stifter im Kasten der Hausherren fischte das Leder aus der Ecke, somit blieb es beim 1:1-Remis.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Obwohl wir es gewusst haben, dass Halbturn defensiv gut steht, haben wir in der ersten Halbzeit kein Mittel gefunden, einen zählbaren Erfolg zu erspielen. Trotz unserer Bemühungen, einen Heimsieg einzufahren, ist es uns nicht gelungen, nach dem 1:0 einen weiteren Treffer zu erzielen. Mit dem einen Punkt sind wir nicht zufrieden. Hoffentlich ist die Verletzung Michal Kozak nicht zu schwer, damit er uns bald wieder zur Verfügung steht.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Das war heute eine gute Partie, mit Feldvorteilen für Bad Sauerbrunn, meiner Meinung nach war es ein gerechtes Remis, wieder ein Punkt für unser Habenkonto.“

