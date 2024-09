Jennersdorf feiert klaren 3:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Pinkafeld

Spielberichte

Am Freitagabend empfing der UFC Jennersdorf den SC Pinkafeld zum Meisterschaftsspiel in der 6. Runde der Burgenlandliga. Beide Mannschaften benötigen jeden Punkt, um sich aus der Gefahrenzone zu entfernen. In einer spannenden zweiten Halbzeit hatten die Hausherren mehr vom Spiel und machten den 3:0-Sieg perfekt. Eine gute Zwischenbilanz für den erst 25-jährigen Chef-Coach der Heimischen.

Langeweile machte sich in der ersten Halbzeit breit

In der ersten Halbzeit gibt es nicht viel über das Spiel zu berichten; beide Mannschaft agierten äußerst vorsichtig, um ja nicht in den Rückstand zu geraten. Somit war das Spiel zwischen den beiden Strafräumen zugange, ohne dass es eine gute Tormöglichkeit gab. Schiedsrichter Arif Erdem brachte Farbe ins Spiel, indem er vier Gelbe Karten an die Hausherren verteilte, welche zu einem späteren Zeitpunkt ihre Wirkung hatte. In der 40. Minute hatten die Gäste die Möglichkeit, 1:0 in Führung zu gehen, aber Lukas-Stefan Weber konnte das Leder nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun kam Power ins Spiel

In der zweiten Halbzeit kamen die Heimischen voller Elan aus der Kabine und erzielten in der 50. Minute die 1:0-Führung. Nach einem schön vorgetragenen Angriff kommt das Leder im Strafraum zu Manuel Halb und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Leder im Kasten der Auswärtigen. Nur fünf Minuten später zeigte der Schiri dem Jennersdorfer Constantin Dunkl die Gelb-Rote Karte und schickte ihn vorzeitig zum Duschen. Aber die Gastgeber ließen sich von dieser numerischen Schwächung nicht beeindrucken und starteten in der 60. Minute einen Konter, den Michael Wagner zum 2:0 für die Hausherren erfolgreich abschloss. Dieser Treffer war der Knackpunkt für die Pein-Truppe; man sah nur noch hängende Köpfe und die Gegenwehr war so ziemlich erloschen. In der 84. Minute fixierte Michael Wagner nach einem Eckball mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, in der zweiten Spielhälfte sind wir besser ins Spiel gekommen und haben die nötigen Treffer erzielt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden und wir haben weitere drei Punkte für den Verbleib in der Burgenlandliga gesammelt.“

Rainer Pein, Trainer SC Pinkalfeld:

„Es war ein Spiel auf einem mäßigen Niveau, weil beiden Mannschaften aufgrund der Tabellensituation die Angst im Nacken saß; es war ein Match mit zaghaftem Beginn und wenig Torchancen. Nach dem Ausschluss eines Jennersdorfer Spielers hatte ich gehofft, dass es einen Ruck in der Mannschaft geben wird, aber das 0:2 fünf Minuten später bewirkte das Gegenteil.“

