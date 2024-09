Unterhaltsames Remis zwischen Bad Sauerbrunn und Mattersburg 2020

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 11:06

Am Freitagabend begrüßte der SC Bad Sauerbrunn den SV Mattersburg 2020 zum Meisterschaftsspiel in der 6. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren konnten in dieser Saison noch keinen Sieg im Wetterkreuzstadion realisieren, der SVM könnte mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel verweilen. In einer offenen Begegnung mit Torchancen auf beiden Seiten trennten sich die Mannschaften mit einem gerechten Remis. Für die Kremser-Truppe war es das vierte Remis nach sechs Runden.

Frühe Führung für die Hausherren

Von Beginn an neutralisierten sich beide Mannschaften, keine konnte dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. In der 12. Minute wurde von den Hausherren das Leder in einem Zweikampf im Mittelfeld gewonnen; Tomislav Ivanovic spielt weiter auf Mario Cerny und seinen scharfen Pass in die Mitte fand in Benjamin Knessl einen dankbaren Abnehmer und es stand 1:0 für die Hausherren. Die Gäste hatten auch eine Torchance, aber Bastian Lehner konnte sie nicht verwerten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Tomislav Ivanovic noch eine gute Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen, aber sein Schuss landete am Außennetz. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Offener Schlagabtausch

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste agiler aus der Kabine, Lukas Secco, Alois Höller und Matthias Müller lukrierten Torchancen, welche aber nicht genutzt wurden. Die Hausherren fabrizierten von der 60. bis zur 78. Minute einige gute Tormöglichkeiten. In der 66. Minute traf Philipp Erhardt mit einem Ball, der immer länger wurde, den Innenpfosten des Gehäuses der Gäste und der sprang von dort wieder auf das Spielfeld zurück. Acht Minuten später tankte sich Tomislav Ivanovic mit einem Dribbling in den Strafraum, sein Zuspiel konnte der gerade zuvor eingewechselte Marco Dominkus nicht verwerten. In der 75. Minute kommt ein raffiniert getretener Eckball in den Strafraum der Auswärtigen geflogen, Thomas Piermayr schießt das Leder aus der Drehung heraus an die Latte. In der 82. Minute kamen die Hausherren zu ihrem Ausgleichstreffer, ein hoher Ball kam in den Strafraum geflogen, Matthias Müller lässt ihn mit der Brust abklatschen und der gerade zuvor eingewechselte Niklas Lehner erzielte mit einem strammen Schuss den 1:1-Ausgleich.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Untern Strich war es ein gerechtes Remis, aber ärgerlich für uns, dass wir acht Minuten vor dem Spielende den Ausgleichstreffer erhalten haben, da wir in der zweiten Halbzeit zuvor zweimal nur das Aluminium getroffen haben.“

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Im Grunde war es ein gerechtes Remis, mit Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt, konnten daraus aber keinen Nutzen ziehen.“

