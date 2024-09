Zurück auf der Siegerstraße: SV Leithaprodersdorf besiegt SV Schattendorf mit 2:0

Spielberichte

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 6. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Leithaprodersdorf und dem SV Schattendorf. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn und in einem spannenden Match zeigten beide Mannschaften keine fußballerischen Leckerbissen und die Hausherren konnten den dritten Sieg der Saison verbuchen.

Frühes Führungstor der Heimischen

Das Match begann mit einem Paukenschlag, mit dem ersten Angriff fabrizierte Alex Damasdi einen Aluminiumtreffer, der Zweite wurde erfolgreich abgeschlossen, als eine zielgenaue Flanke von Fabian Dinhof in den Strafraum der Auswärtigen geflogen kam und Tobias Beran das Spielgerät gekonnt annahm und in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0- Führung versenkte. Die Heimischen blieben weiter am Drücker und kamen in der 22. Minute zu einem weiteren Treffer; eine Supervorlage kam zu Philipp Hauser, der spielte von der Corner-Linie das Leder zurück auf Fabian Dinhof und der verwertete diesen Stanglpass eiskalt zur 2:0-Führung. Im Anschluss daran entwickelte sich das Spiel als ein Geplänkel zwischen den Strafräumen, ohne dass es gefährliche Torannäherungen gab. Die Ausnahme war ein Angriff der Gäste; das Leder landete im Kasten der Heimischen, aber der Linienrichter wachelte mit der Fahne und der Treffer wurde, warum auch immer, nicht gegeben. So blieb es bei der 2:0-Führung der Hausherren, mit der auch die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren verwalteten die 2:0-Führung

In der 60. Minute eine Riesenchance für die Gäste, den Anschlusstreffer zu erzielen, diese wurde aber nicht verwertet, sodass es weiterhin bei der 2:0-Führung der Hausherren geblieben ist. Die Gäste blieben weiterhin am Drücker, konnten aber ihre Überlegenheit in keine Tore ummünzen.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war heute ein richtig dreckiger Arbeitssieg, in der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis nur noch verwaltet. Wir sind hinten gutgestanden und haben nichts zugelassen, obwohl Schattendorf in der zweiten Halbzeit überlegen war.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war meiner Meinung ein ausgeglichenes Spiel, aber die frühe Führung durch Eigenfehler unsererseits hat den Hausherren Auftrieb gegeben. Im Anschluss daran sind wir gut ins Spiel zurückgekommen, konnten das aber nicht umsetzten, was wir uns vorgenommen hatten. Dass unser Treffer in der 40. Minute nicht gegeben wurde, war eine äußerst kuriose Entscheidung des Schiedsrichter-Teams, die auch im weiteren Verlauf der Begegnung unglückliche Entscheidungen gegen uns getroffen hat. Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine ausgezeichnete Leistung gezeigt, enttäuschend für uns, dass wir keinen Treffer erzielen konnten.“

