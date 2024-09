FC Deutschkreutz schlägt SK Pama mit 2:0 und sichert sich den zweiten Sieg der Saison

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 11:25

Am gestrigen Freitagabend trafen sich der FC Deutschkreutz und der SK Pama zum Duell in der 6. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren gingen nach dem Blaufränkischen-Derbysieg mit gestärktem Selbstvertrauen in diese Begegnung und erkämpften sich in einem nicht hochklassigen Match den zweiten Sieg in dieser Saison.

Wenige Torchancen in der ersten Halbzeit

Beide Mannschaften hatten ihre letzten Begegnungen gewonnen und gingen vorsichtig in dieses Spiel. Bereits in der 7. Minute hatte Goalgetter Noel Kustor die 1:0-Führung für die Hausherren auf dem Kopf, aber das Leder strich knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. Von weiteren Torchancen beider Mannschaften gibt es in der ersten Halbzeit nicht viel zu berichten, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren behielten die Oberhand

In der 47. Minute war es erneut Kustor, der einen Kopfball zentimeterknapp am Pfosten des Kastens der Auswärtigen vorbei setzte. Zehn Minuten später der Führungstreffer der Hausherren, ein zielgenauer Pass von Christian Stutzenstein auf Noel Kustor, der nahm das Leder gekonnt an und versenkte es im Kasten der Gäste zur 1:0-Führung. In der 76. Minute musste Torjäger Kustor verletzt das Spielfeld verlassen, der zweite verletzungsbedingte Wechsel nach Mathias Hänsler in der ersten Halbzeit. In der 86. Minute ließ Fabian Tröscher eine Freistoßgranate Richtung Tor der Gäste los; Goalie Niklas Groß kann das Leder nur kurz abklatschen und Luca Noel Treiber war zur Stelle und fixierte den 2:0-Endstand. In der Nachspielzeit wurde Kapitän David Pototschnig, SK Pama, mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen.

Stimmen zum Spiel

Rene Strobl, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben heute verdient gewonnen; es war eine kampfbetonte Partie mit wenigen Torchancen in der ersten Halbzeit. Wir sind stark ersatzgeschwächt in diese Partie gegangen, der 17-jährige Eric Neubauer spielte erstmals von Beginn an in der Kampfmannschaft. Aber die Jungs haben gekämpft wie die Löwen und haben den Sieg über die Runden gebracht.“

Dieter Steiner, Obmann SK Pama

„Normalerweise war diese Partie eine Null-Nummer, so wenige Torchancen wurden von beiden Mannschaften kreiert. Mit der einzigen hochkarätigen Torchance hat Deutschkreutz das 1:0 gemacht, das Tor zum 2:0 war ein Abstaubertor.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.