Triplepack Burai: Horitschon fegte Kohfidisch mit 7:1 vom Platz

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 09:28

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 6. Runde der Meisterschaft der ASK Kohfidisch und der ASK Horitschon gegenüber. Mit einem Sieg könnten sich die Hausherren einen Platz im Tabellenmittelfeld absichern, die Gäste sind auf fremden Rasen noch unbesiegt. In einem einseitigen Spiel haben die Gäste mit dem deutlichen 7:1-Sieg den dritten Auswärtssieg der Saison gefeiert und Revanche für die 2:10-Niederlage zum Auftakt der Vorsaison genommen.

Die Gäste waren überlegen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, bereits in der 3. Minute versagte Schiedsrichter Claus Wisak den Gästen einen klaren Elfmeter. In der 13. Minute ein schnell abgespielter Freistoß von Martin Haller, ein Stanglpass in die Mitte und Erik Csaba Burai stand goldrichtig und lochte zur 1:0-Führung ein. In der Folge lukrierte die Stössl-Truppe einige Torchancen, welche aber von Erik Csaba Burai, David Gräf und Jan Kovacs vergeben wurden. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon spielte sich in einen Spiel - und Torrausch

In der 51. Minute eröffnete Mohamed Shousha nach einer schönen Kombination über Adam Bendeguz Horvath und Nico Wessely den Torreigen und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Fünfzehn Minuten später war es wiederum Shousha, der das 3:0 erzielte. Beim 4:0 brauchten sich die Auswärtigen nicht anzustrengen; das erledigte der Goalie der Heimischen, in dem er das Leder im eigenen Tor versenkte. Nur zwei Minuten später war es wiederum Burai, der nach einem perfekten Zuspiel von Nico Dorner das 5:0 erzielte. In der 83. Minute erhöhte der zuvor eingewechselte Richard Amaechi Johnson auf 6:0. Im Anschluss daran vergab David Gräf einen Elfmeter, der Ehrentreffer zum 1:6 gelang Matyas Vargain der 87. Minute. Den 7:1-Endstand erledigte der Dreifach-Torschütze Erik Csaba Burai in der 89. Minute mit einem strammen Schuss ins kurze Eck, der sich nun mit insgesamt acht Treffern an die Spitze der Torschützenliste der Burgenlandliga schoss.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Kurzes Statement: Es war eine katastrophale Leistung meiner Mannschaft, das grenzte schon an Arbeitsverweigerung. Ohne Gegenwehr und kämpferischen Einsatz kann man kein Match bestreiten. Wir werden in der kommenden Woche einige Gespräche führen, mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben heute ein richtig gutes Spiel abgeliefert; es war eine taktische Meisterleistung meiner Mannschaft, besonders in der Defensive. Wir waren mit unserem Umschaltspiel brandgefährlich und haben daraus viele Treffer erzielt. Es war eine exzellente Leistung meiner Mannschaft, alle unsere wunderschönen Tore sind aus Kombinationen entstanden, das macht mich besonders stolz.“

Details

