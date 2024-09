Ivan Hlushko mit Doppelpack: Halbturn gewinnt 2:1 gegen Klingenbach

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 09:41

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich im Meisterschaftsspiel der 6. Runde in der Burgenlandliga der USV Halbturn und der ASK Klingenbach. Die Gastgeber sind in einem Flow und möchte einen weiteren Sie auf ihrem Konto gutschreiben, die Gäste benötigen jeden Punkt, um sich aus der misslichen Lage in der Tabelle zu befreien. In einem spannenden Match konnten die Hausherren mit einem knappen 2:1-Sieg den heimischen Rasen verlassen.

Halbturn war überlegen

Beide Mannschaft begann sofort mit einem sehenswerten Offensivfußball und versteckten sich nicht in der eigenen Spielhälfte. Klingenbach kam mit gezielten Vorstößen zu einigen guten Torchancen, in der 15. Minute schießt Ayoub Ben Ammar den Torwart der Hausherren aus spitzem Winkel an, zehn Minuten später versucht es Maximilian Mad, auch er scheiterte am Goalie der Heimischen. Wie man Tore schießen kann, zeigten die Heimischen in der 31. Minute, eine schöne Kombination auf der rechten Seite, Rastislav Kruzliak spielt das Leder in die Mitte, Jakub Sulc steigt über den Ball und Ivan Hlushko versenkte das Leder im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Fast mit dem Pausenpfiff schlugen die Gastgeber noch einmal zu, Lukas Burian lässt im Strafraum der Gäste den Ball abtropfen, Ivan Hlushko kommt heran gerauscht und mit dem Spitz knallte der das Spielgerät in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 2:0-Führung (45.)

Der Anschlusstreffer brachte die Hausherren ins Schwimmen

Knapp nach dem Seitenwechsel musste der zweifache Torschütze, Ivan Hlushko verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der 53. Minute der Anschlusstreffer der Gäste, eine schöne Kombination auf der Seite, ein zielgenauer Stanglpass erreichte Dominik Adam und der fackelte nicht lange herum und gab seine Visitenkarten im Tor der Heimischen zum 1:2 Anschlusstreffer ab. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Hatzl-Truppe das Kommando auf dem Spielfeld und lukrierte etliche Torchancen, welche aber keinen zählbaren Erfolg brachten.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel gemacht, waren die dominierende Mannschaft und haben auch zu einem sehr günstigen Zeitpunkt für uns das 2:0 erzielt. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer ist meine Mannschaft ins Schwimmen geraten, hat aber den Sieg mit Glück und Routine über die Runden gebracht.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben gewusst, dass Halbturn eine Kontermannschaft ist und sind deswegen tief gestanden und das hat relativ für eine Zeit lang einwandfrei funktioniert. Leider hat es trotz unserer vielen Torchancen wieder zu keinem Punkt gereicht. Wir sind heute mit unserem Ersatz-Torhüter angereist, der seine Sache aber gut gemacht hat. Der Grund für den Ausfall unseres Stammtorhüters Stefan Schuller war ein kurioser tierischer Vorfall; er wollte seine Katze in die Transportbox verfrachten und wurde dabei an beiden Händen gebissen und trägt nun einen Verband.“

