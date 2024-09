ASV Draßburg sichert sich spät drei Punkte gegen die SpG Edelserpentin

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 09:49

In der 6. Runde der Burgenlandliga war der wiedererstarkte SV Draßburg am Samstagnachmittag zu Gast bei der SpG Edelserpentin. Die Gäste haben in die Spur gefunden und wollten natürlich ihre Erfolgsserie prolongieren. Die Hausherren bekamen als Tabellenführer in Schattendorf ihre Grenzen aufgezeigt und möchten eine Wiedergutmachung starten. In einem Spiel mit komplett konträren Halbzeiten setzten sich schlussendlich die Auswärtigen mit 2:1 durch und feierten den zweiten Auswärtssieg der Saison.

Wenige Höhepunkte in Halbzeit eins

In den ersten zwanzig Minuten plätscherte das Spiel dahin, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Chancen herausarbeiten konnte. Die Hausherren dominierten zwar phasenweise das Spielgeschehen, konnten ihre Angriffe jedoch nicht erfolgreich abschließen und hatten meist nur Halbchancen – oftmals nach Vorstößen auf der Außenlinie. Den ersten wirklich erfolgreichen Angriff hatten die Hausherren in der 37. Minute, als Stefan Adorjan mit einem perfekten Pass in die Tiefe von Attila Krán auf die Reise geschickt wurde und er das Leder kompromisslos im langen Eck des Kastens der Auswärtigen zur 1:0-Führung versenkte. Von Draßburg war in den ersten 45 Minuten wenig zu sehen, sodass die Seiten mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren gewechselt wurden.

Spätes Tor sicherte den Sieg für Draßburg

In der Halbzeitpause dürfte Trainer Michael Schmidt seine Mannschaft darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie nur spielerisch zum Erfolg kommen können. Das haben die Spieler befolgt und kamen wie verwandelt aus der Kabine. In der 69. Minute zeigte Schiedsrichter Klemens Windisch auf den Punkt, nachdem ein Spieler der Gäste im Strafraum gefoult wurde. David Milic ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Im weiteren Verlauf des Spieles waren die Auswärtigen die leicht dominierende Mannschaft und kamen nach einem Schiedsrichterball in der Nachspielzeit, der ans Aluminium gesetzt wurde, im zweiten Nachschuss von Jan Kirchmayer zum 2:1-Auswärtssieg. Knapp zuvor wurde der Goalie der Gäste, Tyrese Osatohanmwen Ikekpolor wegen einer Tätlichkeit mit der glatt Roten Karten des Feldes verwiesen. (90.)

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Dem Spielverlauf nach wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen. Wir haben zurzeit viele verletzte Spieler und sind fast mit dem letzten Aufgebot in dieses Spiel gegangen. Was nicht auf das Spielfeld gehört, waren die schauspielerischen Einlagen des Gäste-Torwartes, die waren unfair und haben nichts mit Fußball zu tun.“

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

„Es war kein gutes und schönes Spiel von beiden Mannschaften, Höhepunkte waren kaum vorhanden, es waren die kämpferischen Szenen, welche das Spiel beherrschten und wir haben uns in der ersten Halbzeit anstecken lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Sieg gewollt und der ist uns mit Glück auch gelungen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.