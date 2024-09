USV Halbturn fährt in Mattersburg wichtigen Dreier ein

Spielberichte

In der 7. Runde der Burgenlandliga trafen der Mattersburger Sportverein 2020 und der USV Halbturn aufeinander. Beide Teams starteten mit hohen Erwartungen in das Spiel, wobei die Gäste nach vier ungeschlagenen Partien besonders motiviert war. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Halbturn in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich einen verdienten 0:2-Sieg. Die Partie war geprägt von zahlreichen Torchancen und starken Paraden beider Torhüter.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem ersten Eckball für den MSV in der 2. Minute. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an viel Einsatz. Die Mattersburger, die in Grün spielten, schienen zunächst die Oberhand zu haben. Bereits in der 11. Minute gab es die erste gute Chance für das Heimteam, doch Gästegoalie Adolf Kaiser parierte sensationell.

Halbturn hatte in der 12. Minute eine Großchance, die jedoch knapp neben das Tor ging. Auch in der 22. Minute zeigte die Defensive des MSV ihre Klasse, als Jan Schneider einen Schuss auf der Linie klärte. Die Partie blieb spannend und ausgeglichen, doch bis zur Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaften den Ball im Netz unterbringen. Schiedsrichter Bayar pfiff nach drei Minuten Nachspielzeit zur Pause.

Kruzliak bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach der Pause drängten beide Teams weiter auf den Führungstreffer. In der 50. Minute verzeichnete Halbturn den ersten Abschluss der zweiten Halbzeit, doch der Ball ging weit über das Tor. Die Mattersburger hatten in der 51. Minute eine gute Ecke, jedoch köpfte Matthias Müller über den Kasten.

In der 57. Minute gelang Halbturn der Durchbruch. Rastislav Kruzliak erzielte das 0:1 und brachte die Gäste in Führung. Kurz darauf verfehlte Ivan Hlushko mit einem Stangenschuss knapp das 0:2. Die Mattersburger kämpften weiter, und USV-Torhüter Kaiser zeigte in der 74. Minute eine Glanzparade und verhinderte den Ausgleich.

Die Schlussphase war besonders intensiv. Halbturns Torhüter musste in der 81. und 83. Minute erneut großartige Paraden zeigen, um die Führung zu verteidigen. Schließlich gelang Ivan Hlushko in der 84. Minute das entscheidende 0:2, als er den Ball ins Netz beförderte. Die Nachspielzeit von fünf Minuten reichte den Mattersburgern nicht aus, um das Blatt zu wenden.

Mit diesem Sieg kletterte Halbturn in der Tabelle und zeigte, warum der USV in den letzten Partien ungeschlagen geblieben war.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter JS1 (730 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter JS1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.