Bad Sauerbrunn siegt trotz Rückstand in Pinkafeld

Spielberichte

Details Mittwoch, 18. September 2024 09:55

Am gestrigen Dienstagabend kam es in der Burgenlandliga zum Nachtragsspiel der 7. Runde zwischen SC Pinkafeld und SC Bad Sauerbrunn. Während die Hausherren mit nur einem Sieg nach sechs Spieltagen sehr schwach in die neue Saison starteten, haben die Gäste nach vier Remis auch nicht viele Punkte gutschreiben können. In einem spannenden Spiel, indem die Kremser-Truppe ihre Effizienz auf das Spielfeld brachte, konnten sie schlussendlich mit einem 3:1 Sieg die Heimreise antreten.

Frühe 1:0 Führung der Hausherren

Gleich zu Beginn der Begegnung machte die Auswärtigen den Hausherren ein Gastgeschenk, indem sie einen Abwehrpass direkt zu Lukas-Stefan Weber spielten, und der ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und versenkte das Leder zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Die Antwort der Gäste kam postwendend, als Tomislav Ivanovic eine Granate in Richtung Pinkafelder Tor losließ, aber das Leder wurde vom überragenden Goalie der Hausherren, Andreas Diridl, aus der linken unteren Ecke gefischt. In der Folge hatten beide Mannschaften ihre Torchancen, konnten diese aber zu keinem Treffer verwerten. In der 44. Minute knallte Benjamin Knessl eine Hereingabe auf das Pinkafelder Tor; Andi Diridl bringt irgendwie die Hände zum Ball und lenkt ihn auf Querlatte, von der er ins Toraus geht. Nur zwei Minuten später klingelte es im Kasten der Heimischen. Ein schön vorgetragener Konter der Gäste und Benjamin Knessl tankte sich an seinem Gegenspieler vorbei und lochte den Ball zum 1:1-Ausgleich im langen Eck ein. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn drehte das Spiel

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und kamen sofort zu zwei guten Tormöglichkeiten, aber Benjamin Knessl und Sebastian Pojer konnten diese nicht verwerten. In der 56. Minute war es dann so weit; ein schön vorgetragener Konter der Gäste, das Leder landet bei Benjamin Knessl, der den Ball gekonnt im langen Eck platziert zur 2:1-Führung einschob. In Minute 74 eine Riesengelegenheit für die Gäste auf das dritte Tor. Benjamin Knessl geht auf der linken Angriffsseite durch; an seine Hereingabe kommt Tomislav Ivanovic nicht richtig heran, weil er von Julian Psihoda erfolgreich gestört wird. Eine Minute vor dem Spielende hatten die Heimischen die Chance, den Ausgleichstreffer zu erzielen; Luca Wohlmuth dringt in den Gästestrafraum ein, aber Sebastian Tisch kann seinen Schuss blocken und so den möglichen Ausgleich verhindern. In der Nachspielzeit die endgültige Entscheidung, als Sebastian Pojer mit einem sehenswerten Dribbling einige Abwehrspieler der Hausherren stehen ließ, sein Pass kommt zum gerade zuvor eingewechselten Moritz Lackner, der verlängert zu David Gabriel Matis und der hatte keine Mühe, den 3:1-Endstand zu erzielen.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Heute haben wir einen Grund zu feiern; es war ein souveräner Auswärtssieg meiner Mannschaft. Wir haben gegen Mattersburg schon ein tolles Spiel gezeigt und heute haben wir unsere hervorragende Leistung mit dem Sieg gekrönt.“

