Leithaprodersdorf lässt Klingenbach keine Chance und feiert dritten Heimsieg

Details Samstag, 21. September 2024 10:10

In einer unterhaltsamen Begegnung am gestrigen Freitagabend im Rahmen der 8. Runde in der Burgenlandliga erspielte sich der SV Leithaprodersdorf einen klaren 3:1-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht ASK Klingenbach und realisierte damit den dritten Heimsieg der Saison. Von den Gästen sah man eine gute kämpferische Leistung, welche schlussendlich aber zu keinem Punktegewinn führte.

Frühes Tor der Hausherren

Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, klingelte es bereits im Kasten der Gäste. Tobias Beran erkämpfte sich das Leder an der Seitenlinie und servierte Levi Markhardt einen Zuckerpass und der hatte keine Mühe, das Spielgerät zur frühen 1:0-Führung im Gehäuse der Gäste unterzubringen. Das frühe Tor tat den Hausherren nicht gut, denn im Anschluss daran verloren sie etwas den Faden und ließen die Auswärtigen zu ihrem Spiel kommen. Diese lukrierten einige gute Torchancen, ein Kopfball von Robin Tunjic wurde von der Torlinie weggeschlagen, Dominik Adam und Ayoub Ben Ammar konnten ihre Torchancen nicht verwerten. Die Heimischen kamen auch gelegentlich vor das Tor der Auswärtigen, aber es fehlte immer der letzte Pass. Mit der knappen 1:0-Führung der Heimischen wurden die Seiten gewechselt.

Ausgeglichene zweite Spielhälfte

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren wieder das Kommando auf dem Rasen. Nach einem schönen Angriff auf der Seite fabriziert Tobias Beran einen scharfen Stanglpass in die Mitte und der Klingenbacher Abwehrspieler Dejan Nesovic kann nicht mehr ausweichen und das Leder landete in der 59. Minute im eigenen Tor zur 2:0-Führung der Santner-Truppe. Die 3:0-Führung erzielte Luca Dellantonio mit einem schönen Heber über den Goalie der Auswärtigen. Den Treffer der Gäste zum 1:3 erzielte der gerade zuvor eingewechselte Yildiray Bas nach einem gelungenen Pass in die Tiefe.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir sind relativ gut in die Begegnung gestartet, sind früh in Führung gegangen, das war ein perfekter Dosenöffner. Leider hat es meine Mannschaft nicht geschafft, einen zweiten Treffer nachzulegen. In der zweiten Halbzeit haben den Gegner wieder im Griff gehabt und es war nur eine Frage der Zeit, wann unser nächster Treffer fallen wird. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Wolfgang Hatzl. Trainer ASK Klingenbach:

„Wir waren darauf vorbereitet, dass Leithaprodersdorf hoch attackieren wird, und trotzdem haben wir wieder einen schnellen Gegentreffer bekommen. Nach dem schnellen Tor wurde es ein ausgeglichenes Match, indem wir auch unsere Torchancen vorfanden. Im Endeffekt waren wir knapp an einem Punktegewinn, aber es sollte heute nicht sein.“

