Zähne gezeigt: SK Pama holt einen Punkt im Spitzenspiel gegen Parndorf

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 10:22

Im Rahmen der 8. Runde am gestrigen Freitagabend in der Burgenlandliga im Meisterschaftsspiel zwischen dem SC/ESV Parndorf und dem SK Pama gab es eine überraschenderweise spannende Partie, in der der Aussteiger mit Herzblut kämpfte und mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten konnte. Die Hausherren fanden während der gesamten Spielzeit nicht zu ihrem Spiel, einige Stammspieler spielten unter ihrer Normalform und mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Parndorf erspielte sich eine optische Überlegenheit

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse, 850 Fußballfans, davon die Hälfte aus Pama, haben den Weg ins Heidebodenstadion gefunden und haben ihr Kommen nicht bereut. Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld, konnten aber daraus keine Torchancen erarbeiten, denn die Gäste standen kompakt in der Defensive. In der 34. Minute, das 1:0 für die Heimischen, ein strammer Schuss von Christos Papadimitriou wurde abgefälscht und landete unhaltbar im Kasten der Auswärtigen. Mit der knappen 1:0-Führung der Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Pama kämpfte mit viel Herzblut

Kurz nach dem Wiederanpfiff gab es einen Freistoß für die Gäste an der Strafraumgrenze, Sebastian Toth tritt an und der Goalie der Hausherren kann das Leder nur abklatschen und Juraj Czibula ist zur Stelle und es heißt 1:1. Nach diesem Treffer haben die Auswärtigen Lunte gerochen und kamen besser ins Spiel und erzielten in der 70. Minute die 2:1-Führung, als Oliver Reiter einen weiten Ball gekonnt annahm und das Leder mit einem Schlenzer im langen Eck des Gehäuses der Hausherren versenkte. Aber lange dauerte die Freude der Gäste nicht, denn nur zwei Minuten später war es Raul Bucur, der einen abgefälschten Schuss unhaltbar in die Maschen des Kastens der Auswärtigen versenkte. In der Folge rettet der Torwart von Pama, Niklas Groß, mit sensationellen Paraden den einen Punkt. In der Nachspielzeit bekam Trainer Christoph Tischler wegen zu heftiger Kritik die Gelb-Rote-Karte von Schiedsrichter Christian Heiner gezeigt. Schlussendlich war es ein überraschender, aber nicht unverdienter Punktegewinn der Gäste.

Stimmen zum Spiel

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Das war heute nicht unser Tag, wir waren nicht so griffig, sind schwer in die Zweikämpfe gekommen und einige Spieler waren heute nicht in der Form, welche sie in den vergangenen Matches gezeigt haben. Schließlich geht das Remis in Ordnung, darüber brauchen wir uns nicht aufzuregen.“

David Pototschnig, Sektionsleiter Stv. SK Pama:

„Meine Mannschaft war taktisch hervorragend eingestellt, und hat nicht viele Torchancen des Gegners zugelassen. In den Schlussminuten haben wir unsere ganze Leidenschaft und Kampfgeist hineingeworfen und verdient einen Punkt erkämpft.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.