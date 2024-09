Bad Sauerbrunn setzt Siegesserie fort: 3:1 gegen Sankt Margarethen

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 10:35

Am gestrigen Freitagabend empfing der SC Bad Sauerbrunn den SV Sankt Margarethen zum Meisterschaftsspiel in der 8. Runde der Burgenlandliga. Die Rollen schienen ganz klar verteilt. Immerhin trafen die Gäste auf eine in einem Flow befindliche Mannschaft und selbst konnte man bislang erst einen Punkt auf fremden Rasen erspielen. Mit dem heutigen 3:1-Sieg kletterte die Kremser-Truppe auf den zwischenzeitlichen zweiten Tabellenrang.

Frühe Führung der Gäste

Die erste Torchance dieser Partie hatten die Gäste, welche sie auch verwerten konnten, als Gergö Fönyedi in der 6. Minute mit einer tollen Einzelleistung das Leder im Kasten der Heimischen zur 1:0-Führung versenkte. Die Hausherren zeigten sich keinesfalls von dem Treffer geschockt und kamen langsam ins Spiel und erspielten sich einige Tormöglichkeiten. Aber auch die Gäste zeigten ihre Gefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor, als Gergö Fönyedi in der 28. Minute einen Kracher an das Aluminium setzte und Lukas Wenninger den Abpraller nicht im Kasten der Heimischen unterbringen konnte. Im Gegenzug der 1:1 Ausgleich, ein Stopp-Ball von Tomislav Ivanovic für den heranbrausenden Sebastian Pojer und sein fulminanter Schuss holte die letzten Spinnweben aus dem Kreuzeck des Gehäuses der Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es noch ein Tor von Tomislav Ivanovic, welches aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren waren vor dem Tor effizienter

Kurz nach dem Wiederbeginn hatten die Hausherren zwei gute Chancen, in Führung zu gehen, diese wurden aber nicht verwertet. In der 60. Minute konnten sich zwei Spieler der Auswärtigen nicht einigen, wer den Ball wegschießt, und Blitzgneißer Benjamin Knessl war zur Stelle und erzielte das 2:1 für die Heimischen. In der 86. Minute setzte sich David Gabriel Matis auf der Seite durch und seine Hereingabe verwandelte Antonio Grgic aus kurzer Distanz zum 3:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Der heutige Spielverlauf hat mich an das Spiel in Pinkafeld erinnert, dort sind wir nach fünf Minuten mit 0:1 hinten gelegen, heute war es in der 6. Minute. Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere konditionellen Vorteile ausgespielt und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen.“

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Wir hätten heute durchaus einen Punkt mitnehmen können, wenn wir uns in der Defensive nicht so patschert angestellt hätten. Wir haben eine Doppelchance zum 2:0 gehabt, konnten sie aber nicht verwerten. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir gute Einschussmöglichkeiten, brachten aber das Leder nicht im Tor der Hausherren unter.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.