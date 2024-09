Lupenreiner Hattrick von Matthias Müller bescherte dem SV Mattersburg klaren 5:0-Heimsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 10:17

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 8. Runde der Meisterschaft der SV Mattersburg 2020 und der SC Pinkafeld gegenüber. Mit einem Sieg könnten die Hausherren einen Platz im oberen Tabellendrittel absichern, die Gäste haben auf fremden Rasen noch keinen Punkt erspielt. In einem einseitigen Spiel haben die Gastgeber mit dem deutlichen 5:0-Sieg den leichten Durchhänger in den beiden letzten Matches zum Vergessen gebracht und präsentierten sich so, wie sie es zum Saisonbeginn getan hatten.

Chancenwucher der Mattersburger

Über 500 Zuschauer sind in das Pappel-Stadion gepilgert, um ihren SV zu sehen und wurden von der Darbietung nicht enttäuscht, sofern sie Fans des MSV 2020 waren. Von Beginn an beherrschten die Hausherren das Spielgeschehen auf dem Rasen und lukrierten eine große Anzahl an hochkarätigen Torchancen, welche aber dem Chancenwucher von Lukas Secco, Matthias Müller und Sebastian Trenkmann zum Opfer fielen. In der 37. Minute verletzte sich Torwart Alexander Diridl und musste das Feld verlassen; zwei Minuten später folgte ihm Elias Neubauer mit einer glatt Roten Karte, der mit einem hohen Fuß Matthias Müller im Gesicht verletzte. So dauerte es bis zur 41. Minute, ehe die Anhänger des SV über einen Treffer jubeln konnten, resultierend aus einem Freistoß, der hoch in den Strafraum der Gäste gesegelt kommt und Adnan Garib ist zur Stelle und es heißt 1:0 für die Heimischen. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Hausherren zündeten den Turbo

Nach dem Seitenwechsel zündete die Kühbauer-Truppe den Turbo und Matthias Müller eröffnete den Torreigen in der 49. Minute mit dem 2:0 für die Gastgeber. Nur achte Minuten später ist er wieder Müller, er bekam einen schönen Loch-Pass serviert und vollendete zum 3:0. Und Matthias Müller konnte den Hals nicht voll bekommen; in der 61. Minute nahm er eine Flanke von Sebastian Trenkmann gekonnt an und versenkte das Leder mit seinem lupenreinen Hattrick in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 4:0. Den Torreigen beendete Lukas Secco mit dem 5:0 Endstand. Der heutige Auftritt von Pinkafeld nährt die Befürchtungen, dass der SC nicht mehr vom Tabellenende weg kommt.

Stimme zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Wir hätten bereits in der ersten Halbzeit mindestens fünf Tore schießen müssen, so viele hochkarätige Torchancen waren vorhanden. Der Gegner ist in der ersten Halbzeit kein einziges Mal gefährlich vor unserem Tor aufgetaucht. Nachdem Matthias Müller trotz der Gesichtsverletzung weitergespielt und einen Hattrick fabriziert hatte, meinte er, wir sollen im nächsten Spiel darauf achten, dass er wieder etwas auf den Kopf bekommt. Mit der heute gezeigten Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, auch wenn wir viele Torchancen vergeben haben.“

