Halbturn prolongiert Erfolgsserie: 3:1-Sieg gegen Edelserpentin

Details Sonntag, 22. September 2024 10:28

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in 8. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV Halbturn und der SpG Edelserpentin. Während die Hausherren die letzten vier Runden ohne Niederlage absolviert hatten, sind die Gäste in den letzten beiden Partien als Verlierer vom Platz gegangen. Auch heute änderte sich nicht viel an den Gegebenheiten der letzten Wochen; Halbturn zeigte eine überzeugende Leistung und schickte die Gäste mit einer klaren 3:1-Niederlage auf die Heimreise.

Halbturn war gefährlicher

An die 350 Zuschauer plus der weiblichen Fans der Hausherren, die keinen Eintritt bezahlen müssen, waren in das Kastanienstadion gepilgert und sahen ein durchschnittliches Match. In den ersten 20 Minuten gab es wenige Torannäherungen; das Geschehen fand zwischen den beiden Strafräumen statt. In der 27. Minute kam eine Freistoßflanke in den Strafraum der Gäste geflogen; Jakub Sulc war zur Stelle und setzte das Leder mit dem Kopf an die Stange, und vom Rücken des Goalies landete es im Netz des Kastens der Gäste zur 1:0-Führung der Hausherren. Knapp vor dem Pausenpfiff, in der 43. Minute, legte sich Jakub Sulc das Leder für einen Freistoß zurecht und knallte das Spielgerät aus 25 Meter Entfernung in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 2:0. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Ausgeglichene zweite Halbzeit

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff wurde Noah Leopold im Strafraum der Gäste gefoult; Schiedsrichter Claus Wisak zeigte sofort auf den Punkt und Rastislav Kruzliak ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän zur 3:0-Führung. (55.) In der 71. Minute ein Freistoß für die Gäste, getreten von Stefan Adorjan, das Leder kommt in den Strafraum geflogen und landete an Freund und Feind vorbei im Kasten der Heimischen zum 1:3-Anschlusstreffer. Mit dieser Aktion hatten die Auswärtigen ihr Pulver verschossen, damit endete die Partie mit dem klaren Sieg der Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir haben heute das Match kontrolliert, in der ersten Halbzeit waren wir gefährlicher und haben auch zwei Tore erzielt. Zum Ende der zweiten Halbzeit haben wir noch einige Auswechselungen vorgenommen, da einige Spieler vom Nachtragsspiel am Dienstag angeschlagen waren und wir haben den Sieg problemlos über die Runden gebracht.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir haben heute nicht viel zusammengebracht und sind nie gefährlich geworden. Wir haben viele Querpässe gespielt, sind aber kaum vor dem Tor der Halbturner aufgetaucht. Im gesamten betrachtet war es heute ein unnötiger Ausflug nach Halbturn, den nächsten Sieg wollen wir am kommenden Dienstag im Nachtragsspiel gegen Klingenbach realisieren.“

