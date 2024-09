Gelungener Einstand von Neo-Trainer Helmut Plank: 5:2-Sieg gegen Schattendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 10:38

Der ASK Kohfidisch empfing in der 8. Runde der Burgenlandliga den SV Schattendorf zu einem richtungsweisenden Spiel für die laufende Saison. Die Hausherren mit Neo-Trainer Helmut Plank an der Seitenlinie erwischten einen guten Tag, was die Leistung der Mannschaft betraf, und schickten die Gäste mit einer 5:2-Packung auf die Heimreise. Trotz der zwei Gegentore war der Kohfidischer Torwart Nico Toth der heutige Matchwinner, der mit einigen großartigen Paraden einen Rückstand seines Teams verhinderte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der Anfangsphase der Begegnung tat sich nicht viel auf dem Rasen, es wurde taktiert und auf Torchancen gelauert. Die erste gute Torchance hatten die Gäste, aber Marco Vargek konnte das Leder nicht im Kasten der Hausherren unterbringen. Besser machte es Mate Szalka, der in der 19. Minute im eins gegen eins Duell Sieger blieb und das Leder im Gehäuse der Heimischen zur 1:0-Führung versenkte. Eine weitere Torchance hatten die Gäste, als ein Kracher von Florian Schusser ans Aluminium ging. Zehn Minuten später war Hannes Polzer erfolgreich, der nach einem Eckball das Leder mit dem Kopf im Kasten der Gäste zum 1:1-Ausgleich unterbringen konnte. Im Anschluss daran plätscherte das Spiel bis zum Pausenpfiff so vor sich hin, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Kohfidisch mit rasantem Endspurt

In der zweiten Halbzeit dominierten die Hausherren das Spielgeschehen und kamen in der 61. Minute zum 2:1 Führungstreffer, als ein Doppelpass-Spiel zwischen Kevin Hasler und Patrick Mühler der Letztgenannte, das Leder im Kasten der Gäste versenkte. Nur drei Minuten später war es Florian Csencsits, der den Doppelschlag zum 3:1 erfolgreich abschloss. In der 87. Minute erzielten die Auswärtigen durch Mate Szalka den 2:3-Anschlusstreffer und hatten unmittelbar danach die große Torchance, ein Remis zu realisieren, aber diese Möglichkeit wurde nicht verwertet. Als die Gäste mit Mann und Maus stürmten, konnten die Heimischen in der Nachspielzeit durch Florian Englitsch und Julian Binder auf 5:2 erhöhen, was auch gleichzeitig der Endstand der Begegnung war.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war heute, auch in dieser Höhe, ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Bedanken können sich die Spieler bei Torwart Nico Toth, der mit Glanzparaden einen Rückstand verhindert hatte.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, man sah zwei Mannschaften, die heute nicht verlieren wollten. Die zweite Halbzeit war abwechslungsreicher, meine Mannschaft hat auch nach dem 1:3 nicht aufgegeben und hätte fast ein Remis erreicht.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.