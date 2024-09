Horitschon bleibt auswärts weiter ohne Punkteverlust: 2:0-Sieg in Jennersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 10:53

Im Rahmen des 8. Spieltages der Burgenlandliga kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Jennersdorf und dem ASK Horitschon. Die Gäste kamen mit einer blütenweißen Weste in das Jennersdorfer Stadion, denn sie haben bislang in der laufenden Meisterschaft alle Auswärtsspiele gewonnen. In einem hektischen Match behielten die Gäste die Oberhand und bleiben weiterhin auf fremden Rasen ungeschlagen. Für den UFC war es nach dem Sieg gegen Pinkafeld ein kleiner Dämpfer.

Ereignisarme erste Halbzeit

Beide Mannschaften starteten verhalten in die Partie und warteten ab, was der Gegner so vorhat. Die meisten Zweikämpfe fanden im Mittelfeld statt; von Tor -Annäherungen war nicht viel zu sehen. In der 20. Minute musste Nico Wessely verletzungsbedingt den Platz verlassen, für ihn kam Rene Maschler ins Spiel. Die einzige wirkliche Torchance hatten die Gäste, als Erik Csaba Burai in der 39. Minute alleine auf den Torwart der Heimischen zulief, konnte ihn aber im eins gegen eins Duell nicht überwinden, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Schiedsrichter Christoph Ruffa brachte Farbe ins Spiel

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit war spielerisch nicht berauschend; Horitschon erspielte sich eine Überlegenheit, aber es fehlten Torchancen wie das Salz in der Suppe. In der 70. Minute hob Erik Csaba Burai die Torsperre auf, als er einen zielgenauen Stanglpass von David Gräf gekonnt annahm und das Leder im Kasten der Hausherren versenken konnte. Das war das Signal für Schiedsrichter Christoph Ruffa, mehr Farbe ins Spiel zu bringen und er verteilte an die Spieler der Heimischen innerhalb von zwölf Minuten vier Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte und ein glatt Rote Karte, welche aber vom Jennersdorfer Trainer Patrick Mikovits arg infrage gestellt wurde. Nach der Kartenorgie nutzte Rene Maschler die numerische Schwächung der Heimischen aus und ließ eine Granate Richtung Tor der Gastgeber los, Goalie Robin Tschandl kann das Leder nur abklatschen und Mohamed Shousha ist zur Stelle und fixierte den 2:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„Aufgrund von Verletzungen und der Rote Karten von letzter Woche musste ich die Mannschaft wieder umbauen. In der ersten Halbzeit haben wir ein leichtes Übergewicht gehabt, da uns Horitschon das Mittelfeld überlassen hat. Die zwei Platzverweise haben ein mögliches Remis verhindert. In der nächsten Woche beim SK Pama erwarte ich eine Reaktion meiner Mannschaft.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, aber wir haben eine Top-Chance liegen lassen. In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen und haben auch die nötigen Tore für unseren Sieg geschossen.“

