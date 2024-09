Großeinsatz der Rettung in Draßburg: Zwei Spieler mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden

Spielberichte

Details Mittwoch, 25. September 2024 10:05

Im Rahmen des Nachtragspiels des 7. Spieltages der Burgenlandliga kam es am gestrigen Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASV Draßburg und dem SV Leithaprodersdorf. Zwei Rettungseinsätze überschatteten die spannende Begegnung. In der Halbzeitpause musste Marcel Etzelstorfer mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gefahren werden und kurz vor dem Schlusspfiff wurde Collin Iyobosa mit Verdacht auf einen Knöchelbruch abtransportiert. Unter diesen Umständen war das Ergebnis für Draßburg-Trainer Michael Schmidt bedeutungslos.

Munterer Beginn der Gäste

Zu Beginn der Begegnung spielten die Gäste munter drauflos, aber ohne zwingenden Torchancen, fehlte es immer der letzte Pass. Levi Markhardt und Tobias Beran versuchten über die Flügel Druck aufzubauen, aber im Strafraum fehlten die Anspielstationen. Bei den Hausherren kam die Angriffsmaschinerie nicht so richtig in Gang, es gab vereinzelte Angriffsversuche, die aber keinen Treffer brachten. Marcel Etzelstorfer landete bei einem Sturz mit dem Kopf auf dem Knie eines Gegenspielers und wurde in der Halbzeitpause mit der Rettung abtransportiert. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Der einzige Treffer fiel für Leithaprodersdorf

In der zweiten Halbzeit war es eine offene Partie, beide Mannschaften standen kompakt, sodass effektive Torchancen Mangelware waren. Collin Iyobosa hatte kurz nach Wiederanpfiff die 1:0-Führung der Hausherren vor den Füßen, konnte aber das Leder nicht im Kasten der Auswärtigen unterbringen. Einmal fabrizierte Tobias Beran einen Fallrückzieher, der aber von der Torlinie weggeschlagen wurde. Die Hausherren hatten ein Übergewicht bei Standardsituationen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. In der 72. Minute der einzige Treffer der Partie, als eine wohltemperierte Flanke in den Strafraum der Hausherren geflogen kam, Levi Markhardt stieg am höchsten und versenkte das Leder mit dem Kopf zur 1:0-Führung in die Maschen des Gehäuses der Heimischen. In der 88. Minute verletzte sich Collin Iyobosa schwer, auch er wurde mit der Rettung mit Verdacht auf Knöchelbruch ins Spital eingeliefert. Schlussendlich konnten die Gäste mit drei Punkten die Heimreise antreten.

Stimmen zum Spiel

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

Ich tue mir momentan schwer, nach den beiden schweren Verletzungen die richtigen Worte zu finden, zu tief steckt der Schock in mir, da wir in den vorherigen Spielen bereits zwei schwer verletzte Spieler zu beklagen hatten; Toni Cimerman fällt mit einem Kreuzbandriss für längere Zeit aus, und Torwart Foroutan Bagherian Rafsanjanipour verletzte sich im letzten Spiel schwer. Das heutige Ergebnis ist für mich nach diesen Vorfällen eine Nebensache.

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, wir waren um das eine Tor besser und können unsere Siegesserie prolongieren.“

