Es wird schattiger in Schattendorf: Zwei Eigentore-Heimniederlage gegen Deutschkreutz

Spielberichte

Details Mittwoch, 25. September 2024 10:23

In einem außergewöhnlichen Nachtragsspiel der 7. Runde in der Burgenlandliga zwischen SV Schattendorf und dem FC Deutschkreutz konnten die Gäste einen glücklichen 2:0-Auswärtssieg einfahren. Nach einem Eigentor in der ersten Halbzeit gaben die Heimischen in der zweiten Spielhälfte eine Zugabe in Form des zweiten Selbsttores. In der momentanen Tabellensituation der Schattendorfer ein herber Rückschlag, da in der nächsten Runde Tabellenführer Parndorf zu Gast ist.

Kaum Torchancen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften hatten in den ersten 20 Minuten kaum gefährliche Torchancen kreiert, idanach hatte bei den Hausherren Raphael Federer mit einem strammen Schuss die Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen, der wurde aber von Goalie Brúnó Péter Horváth gehalten, ein eins zu eins Duell wurde auch eine Beute des Torhüters der Auswärtigen. Die Gäste konnten in der ersten Halbzeit keine Torchance vorweisen; das 1:0 in der 31. Minute entstand aus einem Missverständnis zwischen Torwart Alexander Bernhardt und Daniel Haring, der das Leder vorbei am Torhüter im eigenen Tor unterbrachte. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Das zweite Eigentor besiegelte die Niederlage

In der zweiten Spielhälfte geizten beide Teams mit Torchancen, es waren kaum gefährliche Torannäherungen zu sehen. In der 62. Minute das zweite Selbsttor, eine Freistoßflanke kam in den Strafraum der Hausherren geflogen, Luca Binder wollte mit dem Kopf klären, erwischte aber das Leder nicht richtig und es sauste über Torwart Bernhardt zum 2:0 für die Gäste in das eigene Tor. Einen weiteren Treffer erzielten die Gäste durch Luca Noel Treiber, dieser wurde aber von Schiedsrichter Thomas Paukowits wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. In der 78. Minute wurde der Goalgetter der Auswärtigen, Noel Kustor, wegen einer Tätlichkeit mit der glatt Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Somit endete chancenarmes Spiel mit einem 2:0-Sieg der Gäste, die damit den vierten vollen Erfolg in Serie fixierten.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, mit Torchancen auf beiden Seiten; das Eigentor war natürlich bitter für uns, aber so etwas kann im Fußball passieren. In der zweiten Halbzeit sind wir couragiert aufgetreten, haben aber nach einem Freistoß das zweite Eigentor erhalten. Es war ein typisches 0:0-Spiel, aber durch zwei individuelle Fehler haben wir das Match verloren.“

Rene Strobl, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir sind gut in das Spiel gekommen, haben hoch angepresst, sind aber leider zu keinen zwingenden Torchancen gekommen. Unsere Vierer-Kette ist gut gestanden und hat ein weiteres Mal die Null gehalten.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.