Torsperre der Klingenbacher hält an: 0:0-Remis gegen Edelserpentin

Details Mittwoch, 25. September 2024 10:37

Am gestrigen Dienstagabend kam es im Nachtragsspiel der 7. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASK Klingenbach und der SpG Edelserpentin. Beide Mannschaften hatten die letzten drei Begegnungen verloren, und benötigen einen Turnaround, um aus der Negativspirale zu kommen. Besonders die Hausherren benötigen dringend einen Sieg, um den Anschluss zur unteren Tabellenhälfte nicht zu verlieren. In einem chancenarmen Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem torlosen 0:0-Remis.

Wenige zwingende Torchancen

In den ersten 15 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften, das Hauptaugenmerk wurde auf die Defensive gelegt. In der 18. Minute der erste Vorstoß der Hausherren, ein strammer Schuss von Yildiray Bas konnte der Torhüter der Gäste nur abklatschen, Dominik Adam war zur Stelle und schoss den Torwart an, somit war die hochkarätige Torchance vergeben. In der 32. Minute köpfte Dominik Adam an die Latte, der Abpraller konnte aber nicht verwertet werden. Phasenweise spielte die Hatzl-Truppe ein Powerplay, aber ein Treffer wollte einfach nicht fallen. Die Gäste hatten auch ihre Tormöglichkeiten, eine Flanke von Milán Ángyán verfehlte Julian Schwarz ganz knapp, bei einem weiteren gefährlichen Vorstoß wurden die Gäste vom Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Zweite Spielhälfte blieb weiterhin Torlos

Die erste Torannäherung in der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren; Yildiray Bas kommt an der Strafraumgrenze frei zum Schuss, aber das Spielgerät donnerte über den Kasten der Auswärtigen. Es gab für die Einheimischen noch weitere Tor-Annäherungen, die aber keinen zählbaren Erfolg hatten. Die Gäste hatten durch Julian Schwarz eine echte Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen, aber sein Kopfball landete in den Armen des Goalies der Hausherren. Summa summarum war es ein chancenarmes Match mit einem gerechten Remis.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben unsere Torchancen gehabt, konnten aber daraus keine Treffer erzielen. Es fehlt uns zurzeit die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Das Positive an dem Spiel war, dass man den Willen der Mannschaft gesehen hat und wir endlich einmal zu null gespielt haben.“

Peter Schönfeldinger, Obmann-Stv. SpG Edelserpentin:

„In dem chancenarmen Spiel hat man bemerkt, dass beide Mannschaften in den letzten Spielen nicht erfolgreich waren, die Angriffe waren zu zaghaft. Uns fehlte die Leichtigkeit, welche wir zu Beginn der Saison auf dem Spielfeld gezeigt haben. Wichtig ist, dass wir die Niederlagenserie gestoppt und einen Punkt ergattert haben.“

