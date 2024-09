USV Halbturn vorübergehend an der Tabellenspitze: 6:1-Kantersieg gegen SC Pinkafeld

Spielberichte

Samstag, 28. September 2024

Der USV Halbturn hat als klarer Favorit im Spiel der 9. Runde in der Burgenlandliga gegen das Tabellenschlusslicht SC Pinkafeld seine Stärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit einem deutlichen 6:1-Sieg haben sie ihre Favoritenrolle voll bestätigt und die Formstärke der letzten Wochen eindrucksvoll fortgesetzt. Für SC Pinkafeld war es sicherlich kein einfaches Spiel, besonders nach dem Trainerwechsel, wobei Interimstrainer Rainer Wohlmuth an der Seitenlinie stand. Solche Wechsel können zwar frischen Wind bringen, aber gegen ein so stark aufspielendes Team wie den USV Halbturn war das wohl nicht genug. Mit diesem vierten Sieg in Serie zeigt die Herglotz-Truppe eine beeindruckende Konstanz und steht nun verdientermaßen vorübergehend an der Tabellenspitze.

Frühes Tor der Gäste

Kaum hatte das Spiel begonnen, klingelte es bereits im Kasten der Hausherren, eine Flanke von der Seite wird von Rastislav Kruzliak per Kopf verlängert und Noah Leopold nimmt den Ball direkt und es steht 1:0 für die Gäste. Auf den Geschmack gekommen, erhöhte Jakub Sulc in der 18. Minute auf 2:0 und nur zwei Minuten später, nach einem sehenswerten Angriff, über Kruzliak kommt Ivan Hlushko an das Spielgerät und vollendete zum 3:0. Den Torreigen in der ersten Halbzeit beendete Kruzliak mit seinem Treffer zum 4:0, was auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Halbturn setzte Torreigen fort

In der 53. Minute, ein Stanglpass von Sulc und Hlushko ist zur Stelle und erhöht auf 5:0 für die Gäste. Nur fünf Minuten später ist es der erst 16-jährige Sebastian Bruck, der mit einem Kopfball das halbe Dutzend vollmachte. Der Ehrentreffer zum 1:6 gelang Anton Stanic in der 80. Minute.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Wohlmuth, Co-Trainer SC Pinkafeld:

„Man merkte von Beginn an die Verunsicherung der Mannschaft und nach dem 0:3 griffen die Gesetzte des Fußballs und wir waren nur noch Passagiere in diesem Match. Leider haben wir es nicht geschafft, dass wir die Intensität und Leidenschaft aufbringen und das Ergebnis ist die 1:6 Niederlage. Es sind sehr viele junge Spieler in der Mannschaft, die bräuchten einen erfahrenen Führungsspieler, an dem sie sich hochziehen können, und der fehlt im Team.“

Werner Hoffmann. Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir sind hier im letzten Jahr mit 1:7 abgefertigt worden und heute haben wir mit dem ersten Angriff das 1:0 erzielt. Ab diesem Zeitpunkt haben wir gradlinig gespielt, dem Gegner keine Chance gelassen und weitere Treffer nachgelegt. Die derzeitige Tabellenführung ist eine Momentaufnahme.“

Details

