Kohfidisch rettet in der Nachspielzeit einen Punkt in Draßburg

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 10:24

Das Aufeinandertreffen zwischen dem ASV Draßburg und dem ASK Kohfidisch in der 9. Runde der Burgenlandliga war sicherlich von Spannung und Emotionen geprägt, insbesondere für Draßburg nach den schweren Verletzungen zweier Spieler in der vorangegangenen Partie. Es war fraglich, wie die Mannschaft von Trainer Michael Schmidt mental mit dieser Situation umgehen würde und ob sie befreit aufspielen könnte. Solche Ereignisse können eine Mannschaft emotional belasten, aber manchmal mobilisieren sie auch zusätzliche Kräfte. Auf der anderen Seite reiste ASK Kohfidisch mit viel Selbstvertrauen nach ihrem klaren 5:2-Erfolg gegen Schattendorf an und wollte ihre Erfolgsserie fortsetzen. Der positive Schwung nach einem solchen Sieg gibt natürlich zusätzliche Motivation, was sich auch am Ergebnis bemerkbar machen konnte

Zäher Beginn der Begegnung

Beide Mannschaften starteten verhalten in dieses Match, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, kein Team wollte frühzeitig in Rückstand geraten. In der 8. Minute hatte Florian Englitsch die Chance, Kohfidisch in Führung zu bringen, aber er konnte das Leder nicht im Kasten der Heimischen unterbringen. In der 17. Minute das 1:0 für die Hausherren, ein gelungener Angriff und Jan Kirchmayer versenkte das Leder im Kasten der Auswärtigen. Die Gäste versuchten weiterhin ihr Glück mit Standards, aber es fehlte meistens der letzte Pass. Die Gastgeber konnten keine weiteren effektiven Torchancen herausspielen, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Kohfidisch holte in der Nachspielzeit einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel auf dem Spielfeld, Kohfidisch versuchte, mit hohen Bällen in den Strafraum der Hausherren zum Torerfolg zu kommen, aber es fehlte der erfolgreiche Abschluss. Der Torwart der Gäste, Nico Toth verhinderte mit zwei Glanztaten einen höheren Rückstand seiner Mannschaft. Kurz vor dem Spielende zeigte Schiedsrichter Bernd Fercher an, dass er fünf Minuten nachspielen lässt, es wurden daraus drei Minuten mehr und mit der letzten Aktion des Matches erzielten die Gäste den nicht unverdienten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

„Ich will nicht auf den Zug aufspringen, um die Schiedsrichterleistungen zu kritisieren, aber was heute hier vorgefallen ist, grenzt an einen Skandal. Ich habe meine Jungs versucht, mental nach den Vorkommnissen der letzten Wochen aufzurichten und dann lässt der Schiedsrichter acht Minuten nachspielen, obwohl kein Grund dafür vorhanden war und hat uns um den verdienten Sieg gebracht.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir sind gut in die Partie gestartet, und haben versucht, mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Die Hausherren haben einwandfrei verteidigt und uns fehlte immer der letzte Pass für einen erfolgreichen Abschluss. Schlussendlich haben wir verdient einen Punkt mit auf die Heimreise genommen.“

