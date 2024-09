Zwei Elfmeter brachten Deutschkreutz den Sieg gegen Klingenbach

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 11:00

Das Spiel zwischen Klingenbach und dem FC Deutschkreutz war eine spannende und hart umkämpfte Partie in der 9. Runde der Burgenlandliga. Besonders die beiden Handelfmeter, die Deutschkreutz zugesprochen wurden, dürften den Spielverlauf maßgeblich beeinflusst haben. Elfmetersituationen sind oft spielentscheidend, und es ist bitter für Klingenbach, dass sie trotz einer kämpferisch guten Leistung am Ende keinen Punktgewinn verzeichnen konnten. Der FC Deutschkreutz hingegen wird mit diesem 2:1-Sieg zufrieden sein, da sie die Chancen konsequent genutzt haben und weiter Punkte sammeln konnten. Es bleibt abzuwarten, wie Klingenbach auf diese erneute Niederlage reagieren wird und ob sie in den kommenden Spielen die notwendigen Punkte einfahren können, um sich in der Tabelle zu verbessern.

Lahme erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem ASK Klingenbach und dem FC Deutschkreutz war in der ersten Halbzeit sicherlich kein Leckerbissen für die Zuschauer. Die Aktionen beschränkten sich größtenteils auf Standardsituationen, insbesondere Eckbälle, die zwar gefährlich in den Strafraum gebracht wurden, ohne dass daraus zählbare Erfolge resultierten. In der 28. Minute zückte Schiedsrichter Hubert Nowotarski nach einem grenzwertigen Foul von Christopher Lipowsky nur die Gelbe Karte, eine glatte Rote Karte wäre vertretbar gewesen. Es war ein Spiel auf mäßigem Niveau, das mit einem torlosen Remis in die Pause ging.

Zwei Elfmeter brachten den Sieg

In der zweiten Halbzeit änderte sich jedoch das Bild. Die Gäste kamen mit neuem Elan aus der Kabine und erzielten dank zweier Elfmeter den entscheidenden Vorteil. Der erste Strafstoß in der 58. Minute resultierte aus einem Handspiel eines Klingenbacher Verteidigers, und David Thumberger verwandelte sicher zum 1:0. Der zweite Elfmeter kam in der 76. Minute nach einem Foul an Christian Stutzenstein zustande, und wieder zeigte Thumberger seine Nervenstärke und erhöhte auf 2:0 für den FC Deutschkreutz. Klingenbach gab jedoch nicht auf und konnte durch den eingewechselten Samuel Glöckel nur zwei Minuten später auf 1:2 verkürzen. Trotz dieses späten Anschlusstreffers gelang es den Hausherren aber nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Somit ging Deutschkreutz mit einem knappen, aber verdienten Sieg nach Hause. Klingenbach wird sicherlich enttäuscht sein, nach einer engagierten Leistung am Ende ohne Punkte dazustehen, während Deutschkreutz seine gute Form weiter untermauern konnte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Die Sache wiederholt sich immer wieder, wir spielen gut mit und stehen am Spielende mit leeren Händen da. Wenn man unten steht, hat man kein Glück und verliert solche Spiele. Wir werden nun in Kohfidisch versuchen, den zweiten Dreier einzuspielen.“

Rene Strobl, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, viele Eckbälle, die wir gut abgewehrt haben. Wir haben Glück gehabt, dass der Schiedsrichter nach einem grenzwertigen Foul von Christopher Lipowsky nur die Gelbe Karte gezückt hat. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, denn wir haben uns die beiden Strafstöße erarbeitet und in der zweiten Halbzeit das Spiel diktiert.“

