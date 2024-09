Aufsteiger SV Mattersburg 2020 feiert 3:1-Auswärtssieg beim SV Sankt Margarethen

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 11:08

Das Spiel zwischen dem SV Sankt Margarethen und demSV Mattersburg 2020 in der 9. Runde der Burgenlandliga war lange Zeit hart umkämpft und spannend. In der ersten Halbzeit blieben Torchancen auf beiden Seiten selten, was auf ein defensiv diszipliniertes Spiel beider Teams hindeutet. Bis zehn Minuten vor Schluss stand die Partie auf Messers Schneide, was zeigt, dass beide Mannschaften alles daransetzten, den Sieg zu erringen. Doch die Gäste aus Mattersburg bewiesen in der entscheidenden Phase des Spiels ihre Kaltschnäuzigkeit und erzielten zwei späte Treffer, die ihnen den 3:1-Auswärtssieg sicherten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit kamen beide Mannschaften schwer in die Gänge, man neutralisierte sich im Mittelfeld, ohne gute Torchancen zu lukrieren. Das 1:0 für die Gäste resultierte aus einem Abwehrfehler der Heimischen, Sebastian Lehner kam an das Spielgerät und versenkte es im langen Eck des Gehäuses der Heimischen. Auch dem 1:1-Ausgleich war ein Abwehrfehler der Gäste vorangegangen, den Ernest Grvala kompromisslos ausnutzte. Eine Minute später hatte Grvala die Chance, seine Mannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen, aber sein Schuss aus fünf Meter Entfernung ging über das Tor der Auswärtigen, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Späte Tore entschieden die Partie

Voller Elan kamen die Gäste aus der Kabine, haben sich etliche Torchancen durch Matthias Müller, Sebastian Trenkmann und Lukas Secco erarbeitet, aber diese konnten nicht verwertet werden. So dauerte bis zu 81. Minute, ehe Harvey Ortner eine zielgenaue Flanke in den Strafraum der Heimischen losschickte und Sebastian Trenkmann hatte keine Mühe, das Leder im Kasten der Hausherren zur 2:1-Führung unterzubringen. Den Schlusspunkt setzte Lukas Secco aus einem Konter zum3:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war ein ausgeglichenes Match, Mattersburg hat seine Torchancen verwertet, wir leider nicht, das war der Unterschied. Dem Spielverlauf nach wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen.“

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Im Prinzip war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, wir haben ein Chancenplus gehabt und durch einen eigenen Fehler haben wir das Tor zum1:1 bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir die entscheidenden Tore erzielt und das Spiel gewonnen.“

