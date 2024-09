Erster Sieg auf heimischen Rasen: Horitschon bezwingt Bad Sauerbrunn mit 3:1

Spielberichte

Das Duell zwischen dem ASK Horitschon und dem SC Bad Sauerbrunn versprach im Vorfeld bereits Spannung, da beide Mannschaften als Tabellennachbarn in der Burgenlandliga um wertvolle Punkte kämpften. In einem hart umkämpften Spiel, bei dem beide Teams vollen Einsatz zeigten, konnte sich schließlich der ASK Horitschon mit einem 3:1-Heimsieg durchsetzen. Der Sieg war für Horitschon besonders bedeutend, da es sich um ihren ersten Heimsieg der Saison handelte. Entscheidend war dabei ein echter „Sonntagsschuss“, der den Unterschied machte und den Hausherren die drei Punkte sicherte. Solche Treffer sind oft die Krönung eines intensiven Spiels und sorgen für viel Freude bei den Fans. Für den SC Bad Sauerbrunn ist die Niederlage zwar bitter, doch die Leistung im Kampf um die Punkte zeigt, dass sie auf Augenhöhe mit Horitschon waren.

Leichte Überlegenheit der Hausherren

Die erste Torchance der Begegnung hatten die Gäste, aber Benjamin Knessl konnte mit einem Lupfer den Goalie der Heimischen nicht bezwingen. Im Anschluss daran stürmten die Hausherren das Tor der Gäste, David Gräf, Erik Csaba Burai und Mohamed Shousha konnten Torwart Lukas Stifter nicht bezwingen, der mit Glanzleistungen seinen Kasten sauber gehalten hat. In der 36. Minute vergab Mario Cerny nach einem Zuspiel von Sebastian Pojer eine hochkarätige Torchance für die Gäste. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Ein Sonntagsschuss am Samstag entschied das Spiel

In der 56. Minute ein schön vorgetragener Angriff der Hausherren, Mohamed Shousha bekam einen Pass in die Tiefe zugespielt und er fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät im langen Eck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0-Führung. Im Anschluss daran kamen die Gäste immer besser ins Spiel und fabrizierten ein Abseitstor. In der 81. Minute verlängerte Benjamin Knessl mit dem Kopf auf den zuvor eingewechselten Marco Dominkus und der konnte im zweiten Anlauf das Leder im Kasten der Hausherren zum

1:1 Ausgleich unterbringen. Mit dem Anstoß der Heimischen geschah etwas, was einen Seltenheitswert hat: Adam Bendeguz Horvath ließ einen Knaller von der Mittelauflage los, und das Leder senkte sich über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Goalie Stifter zur 2:1-Führung. Ein Sonntagsschuss am Samstag. Der 3:1-Endstand entsprang aus einem Konter, den Erik Csaba Burai erfolgreich zum 3:1-Endstand abgeschlossen hatte.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben von Beginn an das Spiel dominiert und hätten bereits früh in Führung gehen müssen. Nach der glücklichen Führung mit dem Weitschuss haben wir mit einem Konter die Entscheidung herbeigeführt. Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die heute eine ausgezeichnete Leistung geboten hat.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Unterm Strich muss man diese Niederlage akzeptieren, denn Horitschon hat ein Chancenplus gehabt. Die Szene, die zum 2:1 für Horitschon geführt hat, habe ich in meiner bisherigen Trainerlaufbahn noch nicht erlebt, direkt nach dem Anstoß ein Schuss von der Mittelauflage über den Torhüter hinweg zur erneuten Führung der Hausherren. Nachdem wir danach hinten geöffnet hatten, erzielte Horitschon mit einem Konter den 1:3-Endstand.“

