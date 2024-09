Vierter Sieg in Serie: Leithaprodersdorf schlägt Edelserpentin mit 2:0

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 11:34

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 9. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen der SpG Edelserpentin und dem SV Leithaprodersdorf. Die Hausherren wollten nach einer Durststrecke wieder einen vollen Erfolg einfahren. Gäste hingegen sind in einem Flow und könnten ihre Siegesserie prolongieren. In einem spannenden Match zeigten beide Mannschaften keine fußballerischen Leckerbissen, aber die Auswärtigen konnten trotz der zwei vergebenen Penaltys den vierten Sieg in Serie verbuchen.

Die Gäste waren überlegen

Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und zeigten ein gelungenes Kombinationsspiel, die Hausherren setzten kleine Nadelstiche durch Julian Schwarz, der zweimal gefährlich vor dem Kasten der Gäste auftauchte. In der 27. Minute kommt eine wohltemperierte Cornerflanke von Alex Damasdi in den Strafraum der Gastgeber und Christian Ehrnhofer ist zur Stelle und es heißt 1:0 für die Gäste. Vor diesem Treffer verschoss Alex Damasdi einen Elfmeter, den der Torwart der Hausherren, Patrik Erdei, gehalten hat. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Viele Torchancen, wenig Tore

Nach dem Seitenwechsel drückte die Santner-Truppe auf einen weiteren Treffer, aber Levi Markhardt, Christian Ehrnhofer und Alex Damasdi konnten ihre Torchancen nicht verwerten. Kevin Strohmeyer bekam in der 58. Minute bei einem Abwehrversuch die Hand an den Ball und Schiedsrichter Fatih Tekeli zückte sofort die Rote Karte. Vor dem 2:0 der Gäste hatte Dellantonio einen Elfmeter am Kasten der Heimischen vorbeigeschossen. In der 63. Minute dann das 2:0 für die Auswärtigen, Luca Dellantonio mit einem Ballgewinn auf der Mittelauflage, sein Pass erreichte Philipp Hauser an der Strafraumgrenze, der lässt noch ein paar Spieler der Heimischen aussteigen und sein Schuss landet im Kasten der Heimischen zur 2:0-Führung. Bis zum Schlusspfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass die Gäste mit dem 2:0-Sieg einen weiteren vollen Erfolg prolongieren konnten.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Leithaprodersdorf war heute die stärkere Mannschaft, wir haben versucht, mit Konter zu Treffer zu kommen, aber es sollte momentan nicht sein. Der Gegner hat zwei Elfmeter zugesprochen bekommen, normalerweise hätte es auch zwei für uns geben müssen, das war aber nicht so. Meine Mannschaft hat heute kämpferisch einen hervorragenden Eindruck gemacht, es fehlt uns einfach eine gute spielerische Leistung.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein verdienter Sieg meine Mannschaft, wir haben aber länger gezittert, weil wir zwei Elfmeter verschossen haben. Schließlich waren wir die bessere Mannschaft und konnten die Punkte verdientermaßen mit auf die Heimreise mitnehmen.“

Details

