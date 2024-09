Parndorf feiert hart umkämpften Sieg gegen Schattendorf und bleibt an der Tabellenspitze

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 11:47

Das Spiel zwischen dem SV Schattendorf und dem Tabellenführer SC/ESV Parndorf in der 9. Runde der Burgenlandliga stellte für Schattendorf eine große Herausforderung dar, insbesondere angesichts ihrer schwierigen Phase in dieser Saison. Nach drei Spielen ohne Sieg und Problemen in der Defensive hoffte Trainer Robert Serdar auf eine Wende, doch auch gegen den starken Tabellenführer gelang dies nicht. Trotz einer guten kämpferischen Leistung musste sich der SV Schattendorf knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der Favorit Parndorf setzte sich durch und konnte seine Position an der Tabellenspitze festigen. Schattendorf zeigte zwar, dass sie auch gegen die Spitzenmannschaften der Liga mithalten können, aber es reichte erneut nicht für Punkte. Für Parndorf war der Sieg wichtig, um ihre Spitzenposition abzusichern, während Schattendorf weiterhin auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis bleibt, um den Negativlauf zu stoppen.

Die Hausherren starteten mit einer defensiven Einstellung

Heute war Kirtag in Schattendorf und über 350 Zuschauer sind in das Grenzstadion gepilgert, um das Match gegen den Tabellenführer zu sehen. Die Hausherren gingen mit einer defensiven Einstellung in dieses Match und ließen den Gästen das Spiel machen. Die Gäste lukrierten einige Torchancen, eine davon konnte Simon Buliga in der 22. Minute mit einem Schuss aus der Drehung heraus im langen Eck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0-Führung verwerten. Es gab weitere sogenannte Halbchancen, Tomas Nagy und Lukas Szabo trafen aber mit scharfen Schüssen das Tor nicht. In der 44. Minute konnte der Goalie der Hausherren, Alexander Bernhard, mit einer Glanzparade eine höhere Führung der Gäste verhindern. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Frühes Tor nach Wiederbeginn

Gleich nach Wiederbeginn tankte sich Raphael Federer auf der Seite durch, sein zielgenauer Stanglpass erreichte Luca Binder und der hatte keine Mühe, das Leder zum 1:1-Ausgleich zu versenken. (46.) Nun wurden die Gäste offensiver und berannten das Tor der Heimischen, und in der 68. Minute war es Lukas Szabo, der nach einer gelungenen Kombination von Simon Buliga und Florian Krutzler die 2:1-Führung erzielen konnte. In der Folge verflachte das Spiel und effektive Torchancen gab es keine mehr, sodass der Tabellenführer mit einem glücklichen, aber verdienten Sieg die Heimreise antreten konnte.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Wir haben den Tabellenführer am Rande eines Punktverlustes gebracht, unsere Spielanlage war defensiv ausgerichtet und wir haben auf Konter gelauert. Es war ein engagierter Auftritt meiner Mannschaft und mit etwas Glück wäre ein Remis möglich gewesen.“

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Für uns ist es Woche für Woche ähnlich, der Gegner steht sehr tief und lässt uns kommen. Schattendorf hat versucht, durch den schnellen Raphael Federer zu einem Torerfolg zu kommen. Wir haben in der gesamten Spielzeit das Match diktiert, kamen auch zu Torchancen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, meine Mannschaft hat eine adäquate Leistung gezeigt.“

