Nächster voller Erfolg: Parndorf lässt Draßburg keine Chance

Details Samstag, 05. Oktober 2024 09:33

Der SC/ESV Parndorf strahlt seit einigen Wochen von der Tabellenspitze der Burgenlandliga: Die Porics-Truppe führt das Klassement mit einem Spiel weniger als die direkte Konkurrenz an. Nun galt es im Aufeinandertreffen am gestrigen Freitagabend mit dem Absteiger ASV Draßburg jene komfortable Position durch einen weiteren Erfolg zu festigen. Dies setzte man schlussendlich auf eindrucksvolle Manier in die Tat um und bezwang den Absteiger aus der RLO nach neunzig Minuten mehr als deutlich mit 5:0.

Offene erste Halbzeit

Beide Mannschaften mussten ersatzgeschwächt das Match bestreiten, und es entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine offene Partie, in der die Heimischen mehr Torchancen lukrierten. In der 7. Minute Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, aber die Pfeife von Schiedsrichter Thomas Paukowits blieb stumm. Das 1:0 für die Hausherren erzielte Paulo Heimo Jani in der 14. Minute, einen strammen Schuss von Simon Buliga kann der Goalie der Auswärtigen nur abklatschen und Jani ist zur Stelle und drischt das Spielgerät volley in die Maschen des Gehäuses der Gäste. In der Folge hatten die Gäste Pech, dass ein Schuss nur ans Aluminium klatschte. Beim 2:0 für die Heimischen rannte Buliga allein auf das Tor der Auswärtigen zu und lochte das Spielgerät kompromisslos ein. Mit der 2:0-Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren spielten Draßburg an die Wand

In der zweiten Halbzeit kam von den Gästen kaum noch eine Gegenwehr und die Heimischen konnten das Spiel nach Belieben beherrschen. Tilen Mlakar war in der 57. Minute mit einem Lupfer zum 3:0 erfolgreich. In der 69. Minute verlängerte Marcel Vittner einen Freistoß volley zum 4:0 und für den Endstand von 5:0 zeigte sich Jani verantwortlich, der eine Flanke unter die Latte des Gehäuses der Auswärtigen donnerte.

Stimmen zum Spiel

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Wir haben heute das Spiel, trotz einiger Ausfälle, routiniert heruntergespielt und lukrierten eine Anzahl an Torchancen. Es war ein schönes Spiel meiner Mannschaft und wir können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.“

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

„Es ist natürlich bitter, wenn man in Parndorf mit einer 0:5-Niederlage vom Platz geht, denn wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und den Hausherren Paroli, trotz fünf fehlender Satnnspieler, geboten. Schade, dass in der 7. Minute ein klarer Elfmeter für uns nicht gegeben wurde, mit einer 1:0-Führung hätte der Spielverlauf anders ausgehen können. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen.“

