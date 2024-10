Deutschkreutz marschiert weiter: 3:0-Erfolg gegen Edelserpentin

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 09:46

Als klarer Favorit ging der FC Deutschkreutz ins Kräftemessen der Burgenlandliga am gestrigen Freitagabend gegen die SpG Edelserpentin auf heimischem Rasen. Schlussendlich wurde man dieser Rolle gerecht und zwang den Kontrahenten mit 3:0 in die Knie. Bei mehr Effizienz vor dem Tor der Gäste hätte der Sieg der Hausherren weitaus höher ausfallen können. Es war der fünfte volle Erfolg in Serie für die Fennes-Truppe, die somit am oberen Tabellendrittel dranbleibt.

Die Hausherren überzeugten von Beginn an

Die Hausherren kamen voller Elan auf das Spielfeld und hatten bereits in der ersten Minute eine gute Tormöglichkeit, als Lukas Godovitsch nach einem Eckball einen Spieler der Gäste auf der Torlinie anköpfte. In der 7. Minute hatte Julian Schwarz die Möglichkeit, die Gäste in Führung zu bringen, aber Goalie Brúnó Péter Horváth kann das Geschoß entschärfen. In der Folge war es Luca Noel Treiber, der mit zwei Weitschüssen für Gefahr sorgte. In der 23. Minute das 1:0, als Noel Kustor einen Spieler der Auswärtigen im Strafraum an der Hand anschießt, Schiedsrichter Robert Gruber zeigte sofort auf den Punkt und der Elfmeterschütze vom Dienst, David Thumberger ließ sich diese Chance nicht entgehen und versenkte das Leder im Kasten der Gäste. Die Hausherren drängten auf den zweiten Treffer und als Kustor in der 44. Minute im Strafraum der Gäste gefoult wurde, legte er sich das Leder auf dem Punkt zurecht und verwandelte souverän zur 2:0-Führung, was gleichzeitig auch der Pausenstand war.

Kaum Gegenwehr der Gäste

In der zweiten Halbzeit ließen die dominanten Hausherren die Gäste nicht ins Spiel kommen und erspielten Torchancen im Minutentakt. Ein Zuckerpass von Fabian Tröscher auf Treiber, der scheiterte aber alleinstehend an Goalie Patrik Erdei. (60.) Nur drei Minuten später landete ein Kopfball von Thumberger am Aluminium. In dieser Tonart ging es weiter, ohne dass die Gastgeber ein weiteres Tor erzielen konnten. In der 78. Minute werden die Bemühungen der Heimischen belohnt, als eine zielgenaue Flanke von Christopher Lipowsky den Kopf von Kustor findet und der bedankte sich mit dem 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Rene Strobl, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft und haben Torchancen im Minutentakt gehabt. Edelserpentin ist kaum vor unserem Tor aufgetaucht und kann froh sein, dass sie nicht höher verloren haben. Was mich besonders freut, dass wir wieder ohne ein Gegentor geblieben sind.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„In der ersten Halbzeit haben wir nicht schlecht gespielt, haben zwei fragwürdige Elfmeter aufgebrummt bekommen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft nach der verletzungsbedingten Auswechselung von Julian Schwarz den Faden verloren und sich ihrem Schicksal ergeben."

