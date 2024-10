SK Pama mit Nullnummer beim SC Bad Sauerbrunn

Spielberichte

Im bisherigen Saisonverlauf der Burgenlandliga musste der SC Bad Sauerbrunn zwar nur zwei Niederlagen hinnehmen, doch die vier Remis hielten die Badstädter in der Tabelle auf der Stelle. Am Freitagabend trat der SC gegen den Liga-Neuling SK Pama im Wetterkreuzstadion an, mit dem Ziel, den vierten Saisonsieg zu feiern. Trotz drückender Überlegenheit der Kremser-Trupp und vielen klaren Chancen blieb die Partie gegen Pama bis zum Schluss ohne Tore, aber nie langweilig. Damit konnte der SK Pama einen Punkt aus Bad Sauerbrunn entführen und den siebenten Platz in der Tabelle festigen.

Die Hausherren waren klar überlegen

Die Hausherren übernahmen sofort das Kommando auf dem Spielfeld und die erste Torchance hatten sie in der 7. Minute, als nach einem Corner von Lukas Kornholz das Leder gekonnt von Benjamin Knessl angenommen wurde, aber sein Schuss wurde vom Goalie der Gäste, Lukas Martinek, bravourös gehalten. In der 24. Minute dribbelte sich Kornholz durch das Mittelfeld, der Ball kam zu Marco Dominkus und im letzten Moment blockierte ein Abwehrspieler der Gäste den Ball und verhinderte somit die 1.0-Führung der Hausherren. In der weiteren Folge trafen die Stürmer der Heimischen zweimal nur das Außennetz. Den ersten und einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit verzeichneten die Auswärtigen in der 34. Minute, Torhüter Lukas Stifter hatte aber keine Mühe, den Ball zu halten. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn weiterhin dominant

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, Bad Sauerbrunn stürmte, Pama verteidigte. In der 56. Minute wurde ein Schuss von Tomislav Ivanovic von der Torlinie weggeschlagen, zwei Minuten später war das Knie von Torhüter Martinek bei einem Schuss von Dominkus die Endstation. Es folgten weitere gute Tormöglichkeiten der Hausherren, die aber kein zählbares Ergebnis brachten. In der 90. Minute fast der Lucky Punch der Hausherren, Ivanovic läuft alleine auf das Tor der Gäste zu, wird aber außerhalb des Strafraumes von Miroslav Pipiska umgesäbelt, der für diese Aktion die Rote Karte sah. Den dafür gegebenen Freistoß konnten die Hausherren nicht verwerten.

Stimme zum Spiel:

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

:„Wir haben das Spiel von Beginn an beherrscht und ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Wir haben Torchancen en masse gehabt, konnten das Leder aber nicht im Tor von Pama unterbringen. Das waren heute zwei verlorene Punkte.“

