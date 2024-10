High Noon in Kohfidisch: Klingenbach wurde mit einer 3:0- Niederlage heimgeschickt

Spielberichte

Am heutigen Samstagmittag, 12:00 Uhr, kam es auf der Anlage des ASK Kohfidisch zu einem spannenden Duell zweier Mannschaften, die in der aktuellen Saison der Burgenlandliga bisher nicht so reichtig ihren Rhythmus gefunden haben. Die Gastgeber, angeführt von Trainer Plank, empfingen den ASK Klingenbach. Für Kohfidisch bot sich die Chance, mit einem Sieg etwas Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen und sich ein kleines Polster zu verschaffen. Für die Gäste aus Klingenbach war die Situation nicht weniger brisant. Sie standen ebenso unter Druck, dringend benötigte Punkte einzufahren, um sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. Ein Sieg war für beide Teams von großer Bedeutung – für Klingenbach fast schon überlebenswichtig, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

Frühe Tore

Das Spiel begann so, wie es sich Trainer Hatzl nicht gewünscht hatte, nach zwölf Minuten lag seine Mannschaft mit 0:2 zurück. In der dritten Minute war es Tim Schreiber, der nach einem Zuspiel von Kevin Hasler zum 1:0 einlochte. Und nur 10 Minuten später gab Schreiber zum zweiten Mal seine Visitenkarte im Klingenbacher Tor ab und erhöhte auf 2:0, wieder war Hasler der Assist. Im Anschluss daran hatten die Gäste eine hochkarätige Torchance, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Samuel Glöckel scheiterte am Goalie der Heimischen. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach stellte das System um

In der Pause wechselte Trainer Hatzl zwei neue Spieler ein, und es gab in der Folge eine optische Überlegenheit der Gäste. In der 70. Minute wird Hasler im Strafraum gefoult und Julian Binder ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty bombensicher zur 3:0-Führung. Mit diesem Sieg haben sich die Hausherren ein wenig Luft zu den Abstiegsrängen verschafft.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir sind hervorragend in das Spiel gestartet, nach 12 Minuten haben wir mit 2:0 geführt. Es war heute eine ausgezeichnete Leistung der Mannschaft. Mit Trainer Helmut Plank haben wir einen Glücksgriff gemacht, zwei Siege und ein Remis sprechen für sich. Er kann einzelne Spieler kritisieren, aber findet auch immer aufmunternde Worte und er kann die jungen Spieler auch loben.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Unter der Woche haben wir eine Aussprache mit einer Videoanalyse gehabt, die alle unsere Schwächen aufgezeigt hat. Ich habe das heutige Match als sechs Punkte Spiel bezeichnet und dann steht in der zweiten Minute ein gegnerischer Spieler mutterseelenallein am 16er und macht das 1:0. Wenn man da nicht in der Lage ist, die Defensivaufgaben adäquat auszuführen, dann passiert so etwas. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison.“

