Halbturn feiert Heimsieg im Spitzenspiel gegen Leithaprodersdorf

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 10:11

In einem spannenden Spiel der 10. Runde der Burgenlandliga sicherte sich der USV Halbturn am Samstagnachmittag einen verdienten 2:0-Sieg gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Leithaprodersdorf. Die Gäste sind mit dem Vorteil angereist, am Donnerstag „Trainieren mit dem Teamchef – das ÖFB-Ausbildungskonzept mit Ralf Rangnick“ auf eigener Anlage zu verfolgen, um sich Inputs des Profis zu holen. In einem intensiven Match und kaum Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur 38. Minute torlos, ehe die Hausherren den ersten Treffer erzielen konnten und weiteres folgen ließen.

Chancenarme erste Halbzeit

Beide Mannschaften neutralisierten sich in den ersten zwanzig Minuten, es gab kaum nennenswerte Torraumszenen. Im Anschluss daran kamen die Gäste zu ihrer ersten Torchance, auch die Hausherren kamen durch Sulc zu ihrem ersten Abschluss. In der 36. Minute musste Trainer Herglotz einen Spielerwechsel vollziehen, für den verletzten Igor Paldan kam Lukas Burian und der konnte zwei Minuten später die Torsperre aufheben, indem er nach einem Corner die 1:0-Führung per Kopf erzielte. Bis zum Pausenpfiff tat sich nicht mehr viel auf dem Rasen, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Noah Leopold mit einem Traum-Tor

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, Noah Leopold setzte sich auf der rechten Seite durch, zieht in den Strafraum hinein, ein kurzer Haken und das Leder landete zur 2:0-Führung der Heimischen im Kreuzeck des Kastens der Gäste. Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ Nach diesem Treffer übernahmen die Auswärtigen das Kommando auf dem Rasen und lukrierten etliche Torchancen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. In der 63. Minute tankte sich Sebastian Bruck auf der Seite durch, seine wohltemperierte Flanke fand in Jakub Sulc einen dankbaren Abnehmer und es hieß 3:0 für die Gastgeber. Im Gegenzug erzielte Levi Markhardt nach einer Flanke von Luca Dellantonio den 1:3-Anschlusstreffer, zu einem weiteren Treffer für die Santner-Truppe reichte es heute nicht mehr. Eine kleine Anekdote am Rande: In der 87. Minute wurde Julian Hamm eingewechselt, sechs Minuten später sah er wegen einer Unsportlichkeit die Gelbe Karte, und nach weiteren zwei Minuten wurde er nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Schiedsrichter Habip Tekeli mit der Gelb-Roten Karten des Feldes verwiesen..

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Es war tabellarisch gesehen ein Spitzenspiel, beide Mannschaften schenkten sich nichts, jedes Team wollte als Sieger vom Platz gehen. Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die heute wieder eine ausgezeichnete Leistung gebracht hat.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein kampfbetontes Match, die Hausherren haben versucht, mit Kampf auf dem engen Spielplatz zum Erfolg zu kommen. Halbturn von heute ist nicht mit dem letztjährigen Halbturn zu vergleichen, die haben brandgefährliche Stürmer in ihren Reihen. Unser Problem ist, dass wir aus den vorhandenen Torchancen keine Treffer erzielen.“

