Aufatmen in Sankt Margarethen: 2:0-Auswärtssieg in Pinkafeld

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 10:30

In der Runde zehn der Burgenlandliga kreuzten der SC Pinkafeld und der SV Sankt Margarethen am Samstagnachmittag die Klingen. Für beide Teams ging es heute um sehr viel, wenn man die Tabellensituation betrachtet. Die Hausherren kamen mit einem neuen Chef-Coach auf der Bank und sechs Pleiten in Serie, die Gäste mit insgesamt fünf Niederlagen und auf dem Weg nach unten. In einem spannenden Match ging die Lederer-Truppe als Sieger vom Platz, der SC bleibt weiterhin am Tabellenende stationiert.

Frühe Führung der Gäste

Nach einem kurzen Abtasten gingen beide Mannschaften voll auf Angriff, den ersten Erfolg hatten die Gäste; die in der 11. Minute mit einem Doppelpassspiel zwischen Martin Weixelbaum und Gergö Fönyedi einen Angriff starteten, letztgenannter sprintete anschließend in den Strafraum der Hausherren, sein Pass erreichte David Granabetter und der knallte das Leder kompromisslos in die Maschen des Gehäuses der Heimischen. Im weiteren Verlauf versuchten die Hausherren, einen Treffer zu erzielen; einmal scheiterte Leon Lacic-Klaric nach einem Alleingang am Goalie der Gäste, aber meistens fehlte der letzte Pass. Auch die Auswärtigen hatten eine hochkarätige Torchance, als ein Schuss von Ernest Grvala vor der Torlinie von einem Spieler der Hausherren gerettet wurde. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Sankt Margarethen bringt den Vorsprung routiniert über die Runden

Die zweite Spielhälfte begann für die Gäste optimal, ein Konter über Milos Jovanovic, der spielt das Leder weiter auf Lukas Wenninger und sein Pass erreichte Ernest Grvala am Elfmeterpunkt und der zögerte keine Sekunde und versenkte das Spielgerät mit einem Lupfer im Kasten der Hausherren.(49.) In der Folge verwalteten die Gäste die 2:0-Führung, ohne in Bedrängnis zu kommen. In der Nachspielzeit trafen die Heimischen durch Al Mahic das Aluminium.

Stimmen zum Spiel

Sascha Stocker, Trainer SC Pinkafeld:

„Meine Mannschaft hat gegen einen starken Gegner gut dagegengehalten, leider haben wir die vorhandenen Torchancen nicht verwerten können, es hat oft der letzte Pass gefehlt. Meine Jungs haben nie aufgegeben und sich voll eingesetzt und ich bin zuversichtlich, dass wir nach einer längeren Zusammenarbeit in die Erfolgsspur zurückfinden werden.“

Philipp Koller, sportlicher Leiter SV Sankt Margarethen:

„Beide Mannschaften waren nicht gut in Form und aufgrund der Tabellensituation verunsichert. Aber unser Ziel war klar definiert, wir wollten drei Punkte vom Tabellenletzten mitnehmen und das ist uns mit einer perfekten Leistung auch gelungen.“

